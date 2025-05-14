Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас

Експерт Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас дуже влучно описав стратегічне і тактичне безсилля США та Європи у протистоянні росії. На противагу американцям і європейцям у путіна є план і він пожадливо буде наповнювати свою "тарілку".

Кожна адміністрація США починає з того, що лає нікчемних європейських союзників і сподівається зосередитися на проблемах у себе вдома. Реальність кусається, і рано чи пізно американці розуміють, що це не працює. Адміністрація Дональда Трампа не є винятком. Тож без паніки. Це найдобріша інтерпретація останніх трьох бурхливих місяців у трансатлантичних відносинах.

Віцепрезидент Джей Ді Венс у своєму виступі у Вашингтоні 7 травня наполягав на тому, що США та Європа "в одній цивілізаційній команді", заявивши, що "абсолютно безглуздо" уявляти собі, що хтось вбиває "міцний клин" між трансатлантичними союзниками. Клин (або таран) – саме так багато європейців інтерпретували кричущий цивілізаційний виклик, з яким він виступив у лютому в Мюнхені.

Серед інших соломинок: Дональд Трамп провів, здавалося б, сердечну зустріч із Володимиром Зеленським і публічно розкритикував російські повітряні атаки на Україну, заявивши: "Владімір, СТОП!" США підписали з Україною угоду про постачання критично важливих корисних копалин і відновили раніше обіцяні поставки винищувачів F-16 і ракетних комплексів Patriot.

Тим часом європейські лідери, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, французький Еммануель Макрон, британський Кір Стармер і польський Дональд Туск, попрямували до Києва, щоб висунути путіну ультиматум: припинити вогонь негайно, без "якщо" і "але".

Це могло б спрацювати. Елементи включали б перемир'я, яке збереже обличчя, юридичну хитрість щодо окупованих територій, економічну участь США, а також повномасштабні домовленості щодо безпеки, які захистять Україну від майбутньої агресії. росія, засвоївши урок, звернулася б всередину, щоб вирішити свої проблеми, а це означає, що зовнішні гравці могли б зітхнути з полегшенням і повернутися до звичного бізнесу.

Це виглядає так само ймовірно, як знайти вигідну ціну для Керченського мосту. Одна з причин: Європа поки що не надто серйозно ставиться до питань безпеки. Друзі України занадто слабкі у військовому плані, щоб забезпечити надійну оборону або стримування після припинення вогню. Вони це знають, росія це знає. Стратегічний оборонний огляд Великої Британії, який, ймовірно, буде опублікований цього тижня, підкреслить це. Але без європейської військової ваги будь-яка мирна угода є лише прелюдією до того, що можна було б назвати операцією "Друга порція". Як карикатурний жадібний росіянин у готельному буфеті, путін буде штовхатися до стійки, щоб знову і знову наповнювати свою тарілку. Хто його зупинить? Не європейці.

І не американці. У нинішньому вигляді вони не готові це зробити. Країна, яка за кілька тижнів розтратила високотехнологічну зброю на мільярд доларів і не спромоглась зупинити ракетні та безпілотні атаки повстанців-хуситів на Ізраїль і міжнародне судноплавство, а потім оголосила про перемогу й пішла геть, не схожа на країну, яка візьме на себе 10-річне зобов'язання захищати Україну від ядерної росії. Угода з Україною щодо корисних копалин отримала гарний заголовок, але навряд чи матиме наслідки в комерційному плані, не кажучи вже про геополітичний.

США також поки що не мають серйозної європейської політики, окрім заплутаної риторичної суміші букетів і цеглинок. Якими є часові рамки їхнього (очевидно, неминучого) скорочення збройних сил? Які можливості вони хочуть отримати від європейців і коли? Яку роль має відігравати Європа у протидії Китаю? Серед медійного феєрверку тарифної війни довгострокові стратегічні міркування відсутні.

На противагу цьому у путіна є план. Подружитися з Трампом. Розколоти Європейський Союз. Сіяти хаос. Виснажити Україну. Поки що це працює. Видовище, коли спеціальний посланник президента США Стів Віткофф використовує офіцера російської розвідки як свого перекладача, уособлює дисбаланс у переговорах між розумом і впливом.

Урок для європейців полягає в тому, щоб припинити скиглити і видавати бажане за дійсне. Конфіскувати російські активи. Поспішати з допомогою Україні. І швидко переозброїтися.

Джерело: CEPA