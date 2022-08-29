Зброя від "МакГайвера" в арсеналі України. New York Times вражений винахідливістю українських військових

Вирішити проблему в стилі МакГайвера – це знайти просте ефективне рішення для вирішення проблеми за наявних ресурсів.

New York Times вкотре констатує дефіцит зброї у української армії. Але цього разу він вихваляє винахідливість українців у трансформації наявної зброї для її більш ефективного використання. Пропонуємо вам редакційний адаптований переклад цієї статті.

Джерело: New York Times

Експерти та офіційні особи кажуть, що українські військові билися з росією за допомогою модифікованого обладнання, включаючи ракети та ракетні системи, встановлені на вантажівках і катерах.

Мільярди доларів військової допомоги, яку Сполучені Штати надіслали Україні, включають одні з найдосконаліших і смертоносних систем зброї у світі. Але, на думку військових експертів, Україна також досягла великих успіхів у війні, застосовуючи наявну зброю та обладнання в несподіваний спосіб, вигадуючи рішення на ходу.

Від затоплення російського чорноморського флагману "Москви" у квітні до атаки на російську авіабазу в Криму цього місяця, українські війська використовували американську та іншу зброю так, як мало хто очікував, кажуть експерти та посадовці Міністерства оборони США.

Наприклад, встановлюючи ракети на вантажівки, українські сили швидше доставляли їх на позиції для стрільби. Встановивши ракетні системи на швидкохідних катерах, вони підвищили свою бойову здатність на морі. І, на подив експертів зі зброї, Україна продовжує знищувати російські цілі за допомогою малошвидкісних ударних безпілотників Bayraktar турецького виробництва та недорогих пластикових літаків, модифікованих для скидання гранат та інших боєприпасів.

"Люди використовують метафору МакГайвера", — сказав Бен Ходжес, колишній головнокомандувач армії США в Європі, згадуючи телешоу 1980-х років, у якому головний герой використовує прості, імпровізовані пристрої та засоби, щоб вийти зі складних ситуацій.

Після шести місяців війни кількість загиблих з обох сторін є високою: у той час як американські офіційні особи оцінюють, що до 80 000 російських військових були вбиті або поранені, українська армія, яка має менше озброєння, каже, що втрачає від 100 до 200 військових щодня. Незважаючи на це, інженерна винахідливість українців різко контрастує з повільним та доктринальним характером російського просування.

Під час нападу на "Москву", наприклад, українці використали протикорабельну ракету під назвою "Нептун", яку вони базували на конструкції старої радянської протикорабельної ракети, але зі значно покращеною дальністю й електронікою. За словами одного високопоставленого американського чиновника, вони, схоже, встановили ракети "Нептун" на одну або кілька вантажівок і перемістили їх в зону ураження корабля, який знаходився приблизно в 75 милях від Одеси. Удар по кораблю "Москви" був, по суті, доказом ефективності Нептуна; це було вперше, коли нова українська зброя була застосована в реальній війні, і вона знищила російський флагман у Чорному морі.

"У випадку з "Москвою", вони (українці – IPress) створили дуже ефективну протикорабельну систему, яку вони розмістили на вантажівці, щоб зробити її мобільною та пересувати", – сказав генерал Ходжес, який зараз є старшим радником Human Rights First.

Українські війська настільки добре впоралися з безпілотником Bayraktar, що головний виконавчий директор компанії Халук Байрактар похвалив в нещодавньому інтерв’ю українській програмі новин їхню здатність "вичавити якомога більше з цих систем". Американські військові досі спантеличені тим, чому російські багаторівневі системи протиповітряної оборони не були ефективними для стримування цих безпілотників, які не мають систем самооборони, легко помічаються радаром і летять зі швидкістю лише близько 80 миль на годину.

Високопосадовець Пентагону заявив, що українські сили встановили на винищувачі МіГ-29 радянської розробки протирадарні ракети HARM, надані США, – те, чого жодна авіація ніколи не робила. Американська ракета HARM, призначена для пошуку та знищення російських радарів ППО, не сумісна з МіГ-29 чи іншими винищувачами в арсеналі України.

Україні вдалося переналаштувати датчики наведення, щоб пілоти могли запускати американську ракету зі своїх літаків радянських часів. "Вони фактично успішно це інтегрували", — сказав високопоставлений чиновник журналістам під час брифінгу в Пентагоні. Згідно з правилами адміністрації Байдена, він говорив на умовах анонімності.

Офіційні особи кажуть, що ці ракети можуть націлюватися на російські системи ППО на відстані до 93 миль.

Зараз винахідливість добре видно в Криму. За кілька останніх тижнів Україна здійснила серію атак на чорноморський півострів, який росія незаконно анексувала в 2014 році.

Під час удару по російській авіабазі українські війська знищили вісім винищувачів. Кілька днів потому таємні українські бійці, які діяли в тилу ворога, завдали ударів по кількох об’єктах на окупованій території, які росія вважала безпечними, зокрема склади боєприпасів і лінії постачання.

Тоді вибухи пролунали на військовому аеродромі поблизу Севастополя, найбільшого міста в Криму, де базується Чорноморський флот росії. Остання стверджувала, що звуки вибухів були результатом успішного зенітного вогню.

"Українці можуть використовувати свої знання в цій сфері (ОПК – IPress)", — сказала Дара Массікот, старший дослідник з політики RAND Corporation.

Ця винахідливість сягає корінням в історію України як серця оборонної промисловості колишнього Радянського Союзу. Протягом десятиліть Україна була місцем, де Радянський Союз — а потім й росія — виробляли турбіни для військових кораблів, танків і навіть літаків, як-от Ан-124, який є одним із найбільших вантажних літаків у світі і використовується росією для транспортування зброї в Україну.

Американські воєначальники, які працювали з українськими військами, кажуть, що українці завжди готові імпровізувати.

Генерал Ходжес сказав, що він помітив "наскільки розумними були українці на тактичному рівні", коли працював з ними в 2013 і 2014 роках. Він сказав, що адаптація наданих американських ракет HARM для роботи на МіГах продемонструвала глибину технологічного ноу-хау у військових України.

"Ви не можете просто повісити будь-яку ракету на будь-який літак — тут задіяно багато авіоніки та інших аспектів польоту літаків", — сказав він. "І вони це зробили".

Атаки в Криму підкреслюють дедалі агресивнішу військову тактику України, в якій уряд у Києві покладається на сили спеціального призначення та місцевих партизанів, щоб завдавати ударів глибоко в російському тилу, порушити російські лінії постачання та протистояти перевагам росії в зброї та техніці.

Американські офіційні особи кажуть, що Сполучені Штати надавали детальні розвіддані, щоб допомогти українським силам атакувати російські цілі протягом всієї війни. Але Україна здійснила перший із нещодавніх ударів у Криму — серію вибухів на військовому аеродромі в Саках 9 серпня — без попереднього повідомлення американських та інших західних союзників, заявили офіційні особи.

Справді, один американський посадовець, який пізніше розказував про атаки, сказав, що українські спецназівці та партизани використовували під час атаки низку імпровізованій у зброї, вибухівці та тактиці.

"Це все домашні заготовки", — сказав чиновник на умовах анонімності, щоб обговорити оперативні деталі. "Ми не отримали жодного попереднього повідомлення про це".

Перший удар по аеродрому знищив значну частину авіації та складів боєприпасів 43-го полку морської авіації Чорноморського флоту. Він також мав за мету - вчинити психологічний вплив на російські сили в Криму, сказав американський посадовець, назвавши це "ефектом Дуліттла", посилаючись на несподіваний напад Америки на Японію під час Другої світової війни.

Бомбардувальний наліт під керівництвом підполковника Джеймса Х. Дуліттла був атакою на низькій висоті вдень у квітні 1942 року, яка призвела лише до легких пошкоджень військових і промислових об’єктів. Але це підтримало американський "внутрішній" фронт, який похитнувся від низки невдач у Тихому океані, починаючи з атаки на Перл-Харбор 7 грудня 1941 року. Це також зруйнувало міт про те, що Японія невразлива для американських повітряних атак, як стверджував її уряд.

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав у Telegram після удару по Саках, що пошкодження свідчать про те, що під час атаки була використана важка ракетна установка "Грім" або "Сапсан". Цю систему розробив державний український аерокосмічний завод "Південмаш". У кремлі, однак, відкинули можливість, що українська система балістичних ракет має якесь відношення до цього.

"Діяльність на Кримському півострові, ймовірно, знаменує нову фазу у війні, коли українці переходять у наступ із асиметричною військовою кампанією, покликаною витіснити росію з території, яка вважалася нею безпечною", — сказав Мік Малрой, колишній посадовець Пентагону та офіцер ЦРУ.