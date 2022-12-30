Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic

Пропонуємо вам ще одну колонку-відгук на візит Зеленського до США. Цього разу йдеться про прокидання демократій від "летаргічного" сну, в який їх заколисали авторитарні режими. The Atlantic вказує на те, що Україна дякує американцям за зброю, але натомість американці самі повинні подякувати Україні, бо американці потратили тільки гроші, в той час як українці віддають найдорожче – життя, дім, родину. Автор колонки Девід Фрум – штатний журналіст видання The Atlantic, автор 10 книг, останні з яких "Трампократія" (2018) та "Трампокаліпсис" (2020). У 2001-2002 роках Девід був спічрайтером президента Джорджа Буша-молодшого. З 2014 по 2017 рік він очолював відомий британський правоцентристський аналітичний центр Policy Exchange.

"Так багато у світі залежить від вас". З усіх багатьох зворушливих слів у промові Президента Володимира Зеленського на спільному засіданні Конгресу США ці, можливо, були найбільш актуальними та важливими.

Зеленський приїхав до Вашингтона, щоб говорити від імені своєї нації. Він приїхав до Вашингтона, щоб попросити про допомогу. Але перш за все, він приїхав до Вашингтона, щоб нагадати американцям про себе. Він приїхав, щоб сказати: "Мій народ, що бореться, вірить у вас". У його словах довіри був виклик: якщо ми віримо у вас, то, можливо, ви зможете знову повірити в себе?

Політологи назвали останні 20 років епохою "демократичної рецесії". На планеті стало менше демократій. Антидемократичні хижаки набрали багатства і сили. Навіть у вцілілих демократіях екстремістські сили підірвали довіру громадян до власної системи правління.

Ідеал партнерства між демократіями також занепав, і, можливо, навіть більше, ніж довіра всередині окремих демократій. Вузький і егоїстичний націоналізм витіснив міжнародне співробітництво і колективну безпеку. Гасло "Америка понад усе" – здавалося б, назавжди дискредитоване разом з його прихильними до фашизму промоутерами кінця 1930-х і початку 40-х років – було відроджене. Не дивно, що "Америка понад усе" викликало відповідний шовінізм з боку країн, які стали жертвами американських тарифів і американської неповаги.

Цей настрій демократичного спаду уможливив агресію російського президента владіміра путіна проти України. Він вважав Україну слабкою і вразливою, а її союзників – розділеними і неефективними. Віддаючи наказ про вторгнення 10 місяців тому, путін, вочевидь, очікував, що за кілька днів увірветься до Києва. Він очікував, що решта світу трохи побурчить, а потім змириться. російська енергія, російські гроші – це були, на думку путіна, суворі реалії. Все інше здавалося йому просто димовою завісою.

Як же помилявся путін.

Українці боролися. Їхній запеклий і успішний опір здивував путіна. Можливо, здивував і самих українців. Безумовно, це здивувало решту світу, як демократичного, так і недемократичного. Сплеск симпатії швидко перетворився на найбільшу спільну військову допомогу з 1945 року. Зброя, гроші, розвіддані, економічна підтримка, гуманітарна допомога – все це потекло в Україну десятками мільярдів доларів, фунтів і євро. Колективна безпека раптово перетворилася з антикварного гасла на організаційний принцип.

Допомога спрацювала. Вторгнення зупинено, а потім повернуто. Передбачувана жертва почала перемагати.

І коли українці почали перемагати, всі інші – всі інші передбачувані жертви путінської агресії – почали замислюватися над тим, що, можливо, ми самі не такі вже й лузери. Можливо, наші ідеали не такі вже й застарілі. Можливо, наші інституції не були такими вже й зламаними. Можливо, ми були тими людьми, яких потребували українці, можливо, ми могли б знову стати такими людьми.

Зеленський говорив про "двопалатну і двопартійну" підтримку його справи в Конгресі. Це прозвучало несподівано, оскільки важлива фракція в Конгресі і в консервативних ЗМІ об'єдналася з путіним проти України. Але Зеленський використовував слова не для того, щоб описати реальність; він використовував слова, щоб змінити реальність. Його похвала зміцнила республіканських друзів України, таких як сенатор Мітч Макконнелл – і відлуння оплесків на його похвалу залишило друзів путіна в Конгресі і в консервативних ЗМІ більш усвідомленими, ніж будь-коли, про їх ідеологічний екстремізм і політичну ізоляцію.

Зеленський стверджував, що допомога Україні – це не благодійність. Це інвестиція. Це твердження, очевидно, відповідає дійсності за матеріальними показниками національної безпеки. За порівняно невелику вартість американської та союзницької допомоги російським військовим завдали такої поразки, яку вони не скоро захочуть повторити. Опір України допоміг убезпечити Тайвань, Південну Корею та Японію, оскільки урок, що отримала москва, неодмінно відгукнеться в Пекіні.

Але аргумент "інвестиції, а не благодійність" є ще більш переконливим, коли його вимірювати менш матеріально. Те, що західний світ отримує в обмін на свою допомогу, є потужним підтвердженням того, що він прагне бути кращим. Ми не вірили, що українці зможуть це зробити, частково тому, що ми не вірили, що зможемо це зробити ми. Але вони це зробили. І ми теж повірили. І тепер ми по-новому дивимося і на Україну, і на самих себе.

Екстремісти, конспірологи і популісти, авторитаристи, клептократи і теократи, які так сильно піднялися за останні роки, не говорять за нас. Той маленький чоловік в оливково-зеленому светрі на трибуні Палати представників, він говорив за нас. І той прийом, який йому влаштували Президент і Конгрес, сказав світові, що його слова були почуті, сприйняті і зрозумілі великою демократично налаштованою більшістю американців.

"Так багато в світі залежить від вас". Іноді американці забувають про це.

Зеленський нагадав нам. Він приїхав подякувати. Трохи ніяково чути цю подяку, бо те, що американці дали, за великим рахунком, було просто грошима. Люди Зеленського віддали кров, дім, комфорт і безпеку – все найцінніше, чим може пожертвувати людина. Відповідь, яку ми повинні дати Зеленському, відповідь, яку Зеленський повинен почути від цієї країни, відродженої його візитом, його справою та героїчною боротьбою його країни, полягає в наступному: Ні, ні, ні – ми дякуємо.

Джерело: The Atlantic