58% поляків вважають, що Зеленський негативно ставиться до їхньої країни

Лише 30,1% оцінюють ставлення як позитивне.

58,3% громадян Польщі вважають, що президент України Володимир Зеленський негативно ставиться до їхньої країни.

Про це свідчать опитування United Surveys, пише Polsat News.

В учасників опитування запитали: "Яким, на вашу думку, є ставлення Володимир Зеленського до Польщі?". Так, 33,7% вважають, що Зеленський ставиться до Польщі досить негативно, а 24,6% – однозначно негативно (разом 58,3%).

Водночас 30,1% вірять, що Зеленський позитивно ставиться до Польщі – з них 27,4% відповіли "досить позитивно", і 2,7% учасників "безумовно позитивно". Серед виборців керівної коаліції, зокрема, ліберального альянсу "Громадянська коаліція" на чолі з прем’єром Польщі Дональдом Туском, рухом "Польща 2050" та інших, 41% опитаних переконані в позитивному ставленні Зеленського до Польщі, а 39% – навпаки.