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58% поляків вважають, що Зеленський негативно ставиться до їхньої країни

21 червня 2026, 15:55
58% поляків вважають, що Зеленський негативно ставиться до їхньої країни
Лише 30,1% оцінюють ставлення як позитивне.
58,3% громадян Польщі вважають, що президент України Володимир Зеленський негативно ставиться до їхньої країни. 
 
Про це свідчать опитування United Surveys, пише Polsat News.
 
В учасників опитування запитали: "Яким, на вашу думку, є ставлення Володимир Зеленського до Польщі?". Так, 33,7% вважають, що Зеленський ставиться до Польщі досить негативно, а 24,6% – однозначно негативно (разом 58,3%).
 
Водночас 30,1% вірять, що Зеленський позитивно ставиться до Польщі – з них 27,4% відповіли "досить позитивно", і 2,7% учасників "безумовно позитивно". Серед виборців керівної коаліції, зокрема, ліберального альянсу "Громадянська коаліція" на чолі з прем’єром Польщі Дональдом Туском, рухом "Польща 2050" та інших, 41% опитаних переконані в позитивному ставленні Зеленського до Польщі, а 39% – навпаки.
 
А серед прихильників партії "Право і справедливість", яку підтримує президент Польщі Кароль Навроцький, 83% вважають, що український лідер упереджений до Польщі й поляків.
 
Зазначимо, що опитування проводилося 12-14 червня 2026 року. Було опитано 1000 жителів Польщі з різних регіонів за допомогою інтернету та мобільних дзвінків.
 
Опитування відбулося до рішення президента Польщі Кароля Навроцького забрати в Зеленського орден Білого Орла – найвищу нагороду в Польщі. Утім, між країнами вже декілька тижнів триває скандал через найменування Окремого центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесним найменуванням "імені Героїв УПА".

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

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