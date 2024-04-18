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97% російських ракет, дронів і КАБ влучають у цивільну інфраструктуру – Україна в ОБСЄ

18 квітня 2024, 18:01
97% російських ракет, дронів і КАБ влучають у цивільну інфраструктуру – Україна в ОБСЄ
Вчорашній удар російськими ракетами по центру Чернігова є терором в його найжахливішому прояві.

Про це сказала заступниця очільника української місії при ОБСЄ Вікторія Кувшинникова під час засідання Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає Укрінформ.

"Щодня росія вбиває людей та руйнує критично важливу інфраструктуру в Україні. Вчора сталася ще одна жахлива атака. рф влучила трьома ракетами в густонаселений район Чернігова. Щонайменше 18 людей загинули та ще 78 отримали поранення. Це - терор у його найжахливішому прояві. Лише один з багатьох випадків", - сказала Кувшинникова.

За її словами, лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, а 97% з них влучають у цивільну інфраструктуру.

"російські пропагандисти не приховують своїх намірів, відкрито заявляючи, що їхня мета – зробити українські міста непридатними для життя. Крім ракет та безпілотників, росіяни масово скидають керовані авіабомби на Харків, Суми та інші райони і населені пункти вздовж лінії фронту", - заявила заступниця місії. 

Кувшинникова додала, що для протистояння російському терору Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони. Заступниця очільника української місії в ОБСЄ також вказала на те, що дезінформаційна кампанія залишається невід'ємною частиною російської агресії, і так звана "ескалація" є її ключовим елементом. 

"Скільки разів ми чули це за останні 785 днів війни? Кожного разу, коли очікувалося рішення про надання Україні сучасної артилерії, РСЗВ, систем протиповітряної оборони, танків чи бойових літаків. Але реальність показала, що надання Україні військової допомоги залишається найкращим і найдешевшим варіантом уникнення небезпечної ескалації, яка може призвести до загибелі мирного населення та руйнування об'єктів інфраструктури", - підсумувала українська дипломат. 

Нагадаємо, що вчора росія випустила ракети по Чернігову і попала в соціальний об’єкт інфраструктури.

 

Україна в ОБСЄ

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