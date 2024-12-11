Адміністрація Байдена розглядає жорсткі санкції проти російської нафти – Bloomberg

Наприкінці каденції і на тлі побоювань, що Трамп скоротить допомогу Україні та змусить її до переговорів, у Байдена зважуються на радикальні кроки.

За кілька тижнів до повернення Дональда Трампа в Білий дім адміністрація Байдена розглядає нові, більш жорсткі санкції щоб обмежити доходи росією від торгівлі нафтою, яка досі приносить кремлю прибутки та дозволяє фінансувати військову машину.

Про це пише Bloomberg.

Деталі можливих нових заходів ще опрацьовуються, але за словами джерел, які говорили на умовах анонімності, команда президента Джо Байдена розглядає обмеження, які могли б націлитися на експорт російської нафти.

Байден тривалий час опирався цьому кроку через побоювання спровокувати різке зростання витрат на пальне, особливо напередодні президентських виборів. Але в умовах падіння цін на нафту на тлі глобального перенасичення та зростаючих побоювань, що Трамп може спробувати змусити Україну швидко укласти угоду з росією, адміністрація Байдена тепер відкрита для більш агресивних дій, розповіли джерела.

Співрозмовники наголошують, що зараз, коли команда Байдена готується залишити Білий дім, вона більше готова йти на ризик у протистоянні з росією, особливо враховуючи, що попередні спроби придушити енергетичні доходи Кремля принесли неоднозначні результати, а середні ціни на бензин у США досягли найнижчого рівня з середини 2021 року. Останніми тижнями адміністрація також зробила крок до збільшення військової і фінансової підтримки України на тлі можливої відмови Трампа продовжувати підтримку Києва Сполученими Штатами.

США вже заборонили імпорт російської нафти, але нові обмеження на експорт одного з найбільших світових виробників – які можуть передбачати виокремлення іноземних покупців його нафти – докорінно змінять більш ніж дворічну політику, встановлену після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

За словами джерел, адміністрація також обдумує нові санкції, спрямовані на тіньовий флот, який росія використовує для транспортування своєї нафти. Про них можуть оголосити вже у найближчі тижні.

Європейський Союз планує до кінця року вжити аналогічні заходи щодо тіньового флоту росії. Очікується, що ЄС також націлиться на фізичних осіб, які беруть участь у торгівлі

Однією з моделей розширення санкцій США могло б бути запровадження обмежень, подібних до тих, що застосовуються до іранської нафти. У такому випадку покупцям нафти загрожує покарання з боку США. Такий крок буде пов’язаний з ризиком, враховуючи, що основними споживачами російської нафти є потужні країни, зокрема Індія та Китай.

Такі обмеження можуть одразу підвищити ціни на нафту, спричинивши глобальну економічну напругу. Ф'ючерси на сиру нафту тримаються у вузькому діапазоні з середини жовтня, причому міжнародний еталон Brent торгується нижче 75 доларів за барель у порівнянні з понад 120 доларами за кілька місяців після вторгнення росії.

Це також призведе до розпалювання напруженості як з супротивниками, так і з партнерами, за допомогою яких США хочуть обмежити експорт чутливих товарів, таких як мікросхеми та інші технології, які живлять російську військову машину.

Ці кроки будуть спрямовані на посилення тиску на росію до того, як Трамп вступить на посаду. Обраний президент наполягає на переговорах про припинення війни в Україні, натомість чинна адміністрація хоче дати Володимиру Зеленському якомога більше важелів впливу на будь-які переговори.

Зважаючи на це, ще більше скорочення фінансів владіміра путіна може зміцнити переговорну позицію України. Є ймовірність, що Трамп послабить заходи, якщо відчує, що вони спричинили підвищення ціни на нафту, однак запропонувавши поступки путіну надто швидко, він втратить у політичному плані, адже ризикує виглядати слабким.

Досі адміністрація Байдена обмежувалася встановленням граничних цін на сиру російську нафту.

Проте, хоча вартість морських потоків нафти впала після запровадження Великою сімкою обмеження ціни на початку грудня 2022 року, відтоді вона відновилася.

Останній крок послідує за обмеженнями, які США запровадили минулого місяця щодо Газпромбанку – останньої великої російської фінансової установи, яка була звільнена від санкцій. Раніше адміністрація Байдена вирішила не накладати санкції на банк, який європейські країни використовують для оплати газу, який вони досі купують у росії, через побоювання спричинити потрясіння на світових товарних ринках.

Угорщина, а також інші країни, які залежать від імпорту російського газу, вже попередили, що рішення США становить потенційний ризик для енергетичної безпеки.