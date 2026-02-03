Агентів ICE у Міннеаполісі зобов'яжуть носити бодікамери
03 лютого 2026, 16:35
Такі вимоги з'явилися після двох вбивств громадян США.
Співробітники Міграційної та митної служби (ICE) й прикордонної служби США у Міннеаполісі будуть зобов’язані носити бодікамери. Пізніше цю норму обіцяють розширити на всю країну.
Про це пише Politico.
Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем наголосила, що її відомство негайно розповсюдить бодікамери серед усіх співробітників ICE і прикордонної служби, які працюють у Міннеаполісі.
"Щойно з’являться кошти, програма використання бодікамер буде розширена на всю країну. Ми швидко придбаємо та розгорнемо натільні камери для правоохоронних органів DHS по всій країні" — додала Ноем.
Вимога щодо використання бодікамер отримала двопартійну підтримку в Конгресі США. Помірковані республіканці погодились, що федеральні агенти повинні носити бодікамери. Водночас триває дискусія щодо інших пропозицій демократів, зокрема щодо збільшення навчання та скасування кваліфікованого імунітету для співробітників ICE.
Такий компроміс, зазначає Politico, підкреслює бажання адміністрації США покласти край частковому шатдауну, який був спричинений відмовою демократів фінансувати Міністерство нацбезпеки після того, як співробітники ICE застрелили двох громадян США в Міннеаполісі.
Нагадаємо, 24 січня федеральні агенти США смертельно поранили 37-річного медбрата Алекса Претті в Міннеаполісі.