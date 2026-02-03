Агентів ICE у Міннеаполісі зобов'яжуть носити бодікамери

Такі вимоги з'явилися після двох вбивств громадян США.

Співробітники Міграційної та митної служби (ICE) й прикордонної служби США у Міннеаполісі будуть зобов’язані носити бодікамери. Пізніше цю норму обіцяють розширити на всю країну.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем наголосила, що її відомство негайно розповсюдить бодікамери серед усіх співробітників ICE і прикордонної служби, які працюють у Міннеаполісі.

"Щойно з’являться кошти, програма використання бодікамер буде розширена на всю країну. Ми швидко придбаємо та розгорнемо натільні камери для правоохоронних органів DHS по всій країні" — додала Ноем.