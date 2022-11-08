Агресія рф завдала збитків інфраструктурі України на $110 мільярдів, – KSE

Сума непрямих втрат галузей зросла до $129,1 млрд

Загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок російського вторгнення, складає $110,4 млрд.

Про це свідчать підрахунки KSE Institute за участі урядових органів в рамках діяльності Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

В оновлених наданих команда проєкту одержала детальну інформацію від міністерства інфраструктури щодо пошкоджених та зруйнованих мостів, що дозволило обрахувати ці збитки. За останніми даними внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на $1,8 млрд.

Збитки сфер культури, туризму та спорту склали $1,3 млрд. Збільшення цієї суми на $400 млн повʼязане зі зростанням кількості пошкоджених та зруйнованих обʼєктів та надходженням оновлених даних від міністерства розвитку громад та територій.

Загалом з початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок, 115,9 тис. приватних будинків, 388 підприємств, 43,7 тис. одиниць сільськогосподарської техніки, 1991 магазинів, 511 адмінбудівель, 106,1 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 934 медзаклади, 634 культурні споруди, 119 обʼєктів соціальної сфери.

Сума непрямих втрат галузей зросла до $129,1 млрд.

Найбільша частка непрямих втрат внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала Росія, сфері промисловості та українським підприємствам – на $29,8 млрд. На другому місці за обсягом непрямих втрат агропромисловий комплекс та земельні ресурси – $23,4 млрд. Ще $18,2 млрд — непрямі втрати інфраструктури.