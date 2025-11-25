Апеляція залишила в силі запобіжний захід Чернишову
25 листопада 2025, 15:33
Чернишов заявив, що дізнався про це рішення з новин.
Запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову у "справі Міндіча" залишили без змін. Чернишов каже, що засідання перенесли й розгляду не було.
Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорсуду.
Близько 12:00 пресслужба Апеляційної палати ВАКС повідомила, що залишила без змін рішення від 18 листопада: тоді Олексія Чернишова на 2 місяці відправили під варту з альтернативою внесення застави розміром 51,6 мільйона гривень. Як відомо, кошти за Чернишова внесли вже через добу.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді першої інстанції. Чернишов заявив, що дізнався про це рішення з новин.
"Сьогодні на 10:30 було призначене засідання. Я був на місці рівно о 10:30. До нас вийшла працівниця суду і повідомила, що ми можемо їхати, оскільки засідання перенесене. Дату мають повідомити пізніше. РОЗГЛЯДУ НЕ БУЛО!" — написав він.
Експосадовець заявив, що нині зʼясовує обставини.
"Буде дивно, якщо це пресслужба ВАКС опублікувала заготовлений заздалегідь пресреліз і до засідання суду була поінформована про результати розгляду, якого так і не відбулось. Ну або там працюють люди з магічними здібностями, що бачать майбутнє", — заявив він.