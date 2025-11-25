Апеляція залишила в силі запобіжний захід Чернишову

Чернишов заявив, що дізнався про це рішення з новин.

Запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову у "справі Міндіча" залишили без змін. Чернишов каже, що засідання перенесли й розгляду не було.

Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорсуду.

Близько 12:00 пресслужба Апеляційної палати ВАКС повідомила, що залишила без змін рішення від 18 листопада: тоді Олексія Чернишова на 2 місяці відправили під варту з альтернативою внесення застави розміром 51,6 мільйона гривень. Як відомо, кошти за Чернишова внесли вже через добу.

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді першої інстанції. Чернишов заявив , що дізнався про це рішення з новин.

"Сьогодні на 10:30 було призначене засідання. Я був на місці рівно о 10:30. До нас вийшла працівниця суду і повідомила, що ми можемо їхати, оскільки засідання перенесене. Дату мають повідомити пізніше. РОЗГЛЯДУ НЕ БУЛО!" — написав він.