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Армія Ізраїлю виявила тунелі та лабораторії з виготовлення зброї Хамас у Газі

06 грудня 2023, 17:33
Армія Ізраїлю виявила тунелі та лабораторії з виготовлення зброї Хамас у Газі
Фото: AFP
Тунелі та три лабораторії виявили у таборі біженців Дженін.

Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів Хамас. Також, Цахал затримав ще 10 розшукуваних палестинців.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"У таборі біженців Дженін, що на Західному березі річки Йордан, затримали 10 розшукуваних палестинців, знайшли дві шахти тунелів та три лабораторії з виготовлення бомб", – повідомили представники Цахалу.

Військові Армії оборони зіткнулися з палестинськими бойовиками в цьому районі, відкриваючи вогонь у відповідь по озброєних підозрюваних та тих, хто кидав вибухові пристрої.

Відомо, що під час зіткнень один солдат отримав легкі поранення. Окрім того, ще 16 підозрюваних були затримані в інших районах Західного берега річки Йордан.

Сектор Газивійна в Україніросія окупантиХамас: ІзраїльЇзраль

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