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Астронавт продемонстрував фото полярного сяйва з космосу

На фотографії Песке, що стала одним із кращих зображень полярного сяйва, зроблених з МКС, видно зелені стрічки, які майорять над усією планетою, вигинаючись високо в атмосфері біля горизонту і переходячи в піки червоного світла. Під барвистими стрічками над океаном кружляють хмари.
Астронавт продемонстрував фото полярного сяйва з космосу Фото: Bob Hines

Про це повідомляє видання Science Alert.

«Ще одне полярне сяйво, але це особливе, бо воно таке яскраве. Повний місяць висвітлює тіньову сторону Землі майже як денне світло», — прокоментував Песке.

Він не уточнив, де на планеті були ці вогні, і чи були вони північним сяйвом або південним полярним сяйвом, пише видання.

Як зазначається, полярні сяйва загалом є результатом зіткнення заряджених частинок Сонця із Землею. Частинки притягуються до полюсів магнітним полем Землі, а потім взаємодіють з частинками в нашій атмосфері. Цей потік сонячного вітру завжди омиває Землю, але іноді активність на Сонці викликає більші викиди частинок, викликаючи вражаючі полярні сяйва, подібні до цього.

Той, хто обертається навколо Землі, швидше за все може побачити ці вогні. Зокрема перша туристична команда SpaceX спостерігала їх на орбіті на початку цього місяця.

Раніше повідомлялось, що NASA витратить на дослідження НЛО 100 тисяч доларів.

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19 08 2022 09:28
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