NASA витратить на дослідження НЛО 100 тисяч доларів
Про це пише Space.com.
Повідомляється, що дослідження коштуватиме щонайбільше 100 тисяч доларів і розпочнеться цієї осені. Триватиме воно близько девʼяти місяців.
Як заявили у NASA в червні, головною метою проєкту є ідентифікація та класифікація наявних даних про НЛО, визначення найкращих способів збору спостережень у майбутньому та визначення того, як агентство може використовувати їх.
"Дослідницька група складатиметься з 15-17 осіб. Це провідні світові вчені, дослідники штучного інтелекту, експерти з аерокосмічної безпеки", - зазначив заступник адміністратора наукових місій NASA Деніел Еванс.
У NASA сподіваються запустити дослідження до жовтня.
Раніше повідомлялось, що заощаджені на покупці Bayraktar кошти волонтери витратили на супутник для ЗСУ.
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