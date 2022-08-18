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NASA витратить на дослідження НЛО 100 тисяч доларів

У агентстві уряду США для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів NASA призначили керівника дослідження НЛО. Ним буде президент нью-йоркського Фонду Саймонса - Девід Спергель.
NASA витратить на дослідження НЛО 100 тисяч доларів Фото: з вільних джерел

Про це пише Space.com.

Повідомляється, що дослідження коштуватиме щонайбільше 100 тисяч доларів і розпочнеться цієї осені. Триватиме воно близько девʼяти місяців.

Як заявили у NASA в червні, головною метою проєкту є ідентифікація та класифікація наявних даних про НЛО, визначення найкращих способів збору спостережень у майбутньому та визначення того, як агентство може використовувати їх.

"Дослідницька група складатиметься з 15-17 осіб. Це провідні світові вчені, дослідники штучного інтелекту, експерти з аерокосмічної безпеки", - зазначив заступник адміністратора наукових місій NASA Деніел Еванс. 

У NASA сподіваються запустити дослідження до жовтня.

Раніше повідомлялось, що заощаджені на покупці Bayraktar кошти волонтери витратили на супутник для ЗСУ.

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18 08 2022 15:40
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