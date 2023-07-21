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Багато людей можуть померти через рішення москви вийти з Чорноморської зернової ініціативи – ООН

21 липня 2023, 19:23
Багато людей можуть померти через рішення москви вийти з Чорноморської зернової ініціативи – ООН
Фото: Укрінформ
Рада Безпеки ООН, яка включає 15 країн-членів обговорює вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи.

"Дехто недоїдатиме, дехто голодуватиме, багато можуть померти".

Про такі наслідки рішення москви вийти з Чорноморської зернової ініціативи попередив керівник ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс під час засідання Ради Безпеки ООН у п'ятницю, повідомляє "Голос Америки".

Гріффітс зауважив, що Світова продовольча програма завдяки Чорноморській зерновій ініціативі змогла доставити більше 725 000 тонн пшениці в рамках продовольчої допомоги для таких нужденних країн як Афганістан, Джибуті, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Судан та Ємен.

Він застеріг - відсутність можливості експортувати може змусити фермерів в Україні припинити працювати, що становить загрозу для продовольчої безпеки України.

"Українські фермери з нетерпінням спостерігають, збираючи врожаї, які вони виплекали в тіні війни, незважаючи на ризики від мін, боєприпасів, що не вибухнули, масові руйнування сховищ та інфраструктури - продовольство, яке може вже і не надійти до світових ринків", - йдеться в ремарках Гріффітса.

Тим часом Розмарі Дікарло, заступниця генсека ООН з політичних питань та миротворчості під час засідання Ради Безпеки заявила, що припинення роботи ініціативи матиме "далекосяжний вплив на світову продовольчу безпеку".

Дікарло також засудила удари росії по портах в Одесі, Чорноморську та Миколаєві, що тривають останні чотири дні і є "ще одним ударом по світовій продовольчій безпеці" та призводять до людських жертв.

Вона наголосила, що військове протистояння в Чорному морі "може призвести до можливих катастрофічних наслідків для нас усіх" і назвала "неприйнятними" погрози ударів по цивільних кораблях.

Міністерство оборони росії раніше заявляло, що розглядатиме всі кораблі, які в Чорному морі прямують до українських портів як потенційних перевізників військового призначення. Українське Міноборони своєю чергою заявило, що з 21 липня відповідно розглядатиме кораблі, що прямують до російських та тимчасово окупованих українських портів у Чорному та Азовському морях як судна, що перевозять вантажі військового призначення.

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