Байден не святкуватиме 81-річчя через побоювання, що виборці занепокоєні його віком – NYT

Президенту США Джо Байдену 20 листопада виповнюється 81 рік.

Президент США Джо Байден не планує пишного публічного святкування 81-го дня народження, а демократи шукають стратегію, як заспокоїти виборців, стурбованих його віком.



Про це пише New York Times.

Утім день народження в оточенні політика сприймають, як чергове нагадування про його вік і без того скептично налаштованому електорату. На відміну від інших президентів, які святкували дні народження пишними політичними заходами, Байден планує відзначити цей день приватно з родиною в Нантакеті пізніше цього тижня.



Байден є найстарішим президентом в історії Америки. Його команда дотримувалася підходу, згідно з яким його політичний досвід всередині країни та міжнародне лідерство повинні спростовувати будь-які побоювання виборців.

Натомість деякі нинішні і колишні чиновники адміністрації президента вважають, що команда Байдена повинна припинити ставитися до нього як до старого, якому вони не довіряють, і дозволити йому більше спілкуватися з громадськістю та репортерами.

У нещодавньому опитуванні New York Times та Сієнського коледжу 71% респондентів зазначив, що Байден "занадто старий", щоб бути президентом, зокрема 54% його прихильників. А 39% сказали те саме про Трампа.

Політичний аналітик і автор книги "Куди поділися всі демократи?" Джон Джудіс зазначає, що від Байдена очікується, що він виконуватиме роль не лише президента, а й голови уряду: має бути і прем'єр-міністром, і королем.

"Я думаю, що багато виборців, і особливо молодь, яких зовсім не бентежать його політичні позиції чи досягнення, переймаються його цілковитим провалом як королівської персони. І я не знаю, як це можна виправити. Не їздою на велосипеді. Найкраща надія Байдена в цьому плані – сприйняття Трампа виборцями як поганого або навіть злого батька, який хоче зруйнувати сім’ю", - поділився Джудіс.



Ніщо так не дратує офіційних осіб Білого дому, як обговорення в ЗМІ віку Байдена, який не відповідає образу "енергійного та гострого розумом президента", яким його описують в Овальному кабінеті.



Саймон Розенберг, ветеран-стратег від Демократичної партії, сказав, що Білому дому слід більше покладатися на переваги віку Байдена, а не оборонятися.

"Він досяг успіху завдяки своєму віку, а не всупереч йому. Нам усім доведеться це підтвердити, тому що це правда. Ми не можемо втекти від проблеми віку. Це буде основною частиною розмови, але ми зробимо політичну помилку, якщо не будемо оскаржувати її більш агресивно", - зауважив Розенберг.