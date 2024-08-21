Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Байден затвердив секретну ядерну стратегію – NYT

21 серпня 2024, 08:16
Байден затвердив секретну ядерну стратегію – NYT
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Стратегія підкреслює "необхідність стримування росії, КНР і Північної Кореї одночасно".

У засекреченому документі, затвердженому в березні, президент наказав американським військам готуватися до можливих скоординованих ядерних конфронтацій з росією, Китаєм і Північною Кореєю.

Про це пише американська газета The New York Times

"Такий поступ відбувається через те, що Пентагон вважає, що протягом наступного десятиліття китайські резерви будуть конкурувати за розміром і різноманітністю з американськими і російськими запасами", - пише видання. 

Журналісти зазначають, що Білий дім так і не оголосив, що Байден схвалив переглянуту стратегію під назвою "Управління з використання ядерної зброї", яка також має на меті підготувати Сполучені Штати до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Документ, який оновлюється приблизно кожні чотири роки, настільки засекречений, що не має електронних копій, лише невелику кількість друкованих примірників, розповсюджених серед кількох чиновників з національної безпеки і командування Пентагону.

Проте в нещодавніх виступах двом високопосадовцям адміністрації США дозволили натякнути на цю зміну – дуже обмеженими, окремими реченнями – напередодні більш детального, несекретного повідомлення Конгресу, яке очікується до того, як Байден залишить посаду.

В Массачусетському технологічному інституті розказали, що Байден нещодавно видав оновлене керівництво із застосування ядерної зброї, яке враховує наявність кількох ядерних супротивників.

В червні старший директор з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Ради національної безпеки Пранай Вадді послався на цей документ, де вперше детально проаналізовано, чи готові США реагувати на ядерні кризи, які спалахують одночасно або послідовно, із застосуванням комбінації ядерної і неядерної зброї.

Нова стратегія, за словами пана Вадді, підкреслює "необхідність стримування росії, КНР і Північної Кореї одночасно".

"В минулому ймовірність того, що американські супротивники зможуть скоординувати ядерні погрози, щоб перевершити американський ядерний арсенал, здавалася малоймовірною. Але партнерство між Росією і Китаєм, що розвивається, і звичайні озброєння, які Північна Корея та Іран надають Росії для війни в Україні, докорінно змінили мислення Вашингтона", - йдеться в матеріалі.

 
СШАядерна стратегія

Останні матеріали

Курська область. російський туман війни – Том Купер
Політика
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 09:27
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Політика
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 16:37
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 10:47
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Політика
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 08:48
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 16:17
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Політика
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 11:09
Політика
"Відступаючі" українські сили захопили нові населені пункти і райони Курської області. Війна – це пекло – Том Купер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 00:22
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється