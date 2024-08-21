Байден затвердив секретну ядерну стратегію – NYT

Стратегія підкреслює "необхідність стримування росії, КНР і Північної Кореї одночасно".

У засекреченому документі, затвердженому в березні, президент наказав американським військам готуватися до можливих скоординованих ядерних конфронтацій з росією, Китаєм і Північною Кореєю.

Про це пише американська газета The New York Times.

"Такий поступ відбувається через те, що Пентагон вважає, що протягом наступного десятиліття китайські резерви будуть конкурувати за розміром і різноманітністю з американськими і російськими запасами", - пише видання.

Журналісти зазначають, що Білий дім так і не оголосив, що Байден схвалив переглянуту стратегію під назвою "Управління з використання ядерної зброї", яка також має на меті підготувати Сполучені Штати до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Документ, який оновлюється приблизно кожні чотири роки, настільки засекречений, що не має електронних копій, лише невелику кількість друкованих примірників, розповсюджених серед кількох чиновників з національної безпеки і командування Пентагону.

Проте в нещодавніх виступах двом високопосадовцям адміністрації США дозволили натякнути на цю зміну – дуже обмеженими, окремими реченнями – напередодні більш детального, несекретного повідомлення Конгресу, яке очікується до того, як Байден залишить посаду.

В Массачусетському технологічному інституті розказали, що Байден нещодавно видав оновлене керівництво із застосування ядерної зброї, яке враховує наявність кількох ядерних супротивників.

В червні старший директор з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Ради національної безпеки Пранай Вадді послався на цей документ, де вперше детально проаналізовано, чи готові США реагувати на ядерні кризи, які спалахують одночасно або послідовно, із застосуванням комбінації ядерної і неядерної зброї.

Нова стратегія, за словами пана Вадді, підкреслює "необхідність стримування росії, КНР і Північної Кореї одночасно".

"В минулому ймовірність того, що американські супротивники зможуть скоординувати ядерні погрози, щоб перевершити американський ядерний арсенал, здавалася малоймовірною. Але партнерство між Росією і Китаєм, що розвивається, і звичайні озброєння, які Північна Корея та Іран надають Росії для війни в Україні, докорінно змінили мислення Вашингтона", - йдеться в матеріалі.