Бельгія планує надати Україні F-16 якомога швидше

Країна анонсувала великий пакет допомоги

Бельгія підготувала для України новий пакет військової допомоги на 100 млн євро та пообіцяла передати нові винищувачі F-16 якомога швидше.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє HLN.

"Бельгія найближчим часом готується надати Україні військову допомогу на 100 млн євро", - зазначив Франкен.

За його словами, уряд Бельгії також планує максимально прискорити постачання винищувачів F-16 Силам оборони України.

Нагадаємо, Нідерланди, Данія та Бельгія очолили авіаційну коаліцію з передачі винищувачів F-16 Україні. У липні 2024 року Нідерланди офіційно погодили експорт 24 літаків, а вже в серпні перші F-16 прибули до українських Повітряних сил. Деталі щодо кількості та джерел постачання залишаються засекреченими.