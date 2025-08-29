Бельгія планує надати Україні F-16 якомога швидше
29 серпня 2025, 13:31
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Країна анонсувала великий пакет допомоги
Бельгія підготувала для України новий пакет військової допомоги на 100 млн євро та пообіцяла передати нові винищувачі F-16 якомога швидше.
Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє HLN.
"Бельгія найближчим часом готується надати Україні військову допомогу на 100 млн євро", - зазначив Франкен.
За його словами, уряд Бельгії також планує максимально прискорити постачання винищувачів F-16 Силам оборони України.
Нагадаємо, Нідерланди, Данія та Бельгія очолили авіаційну коаліцію з передачі винищувачів F-16 Україні. У липні 2024 року Нідерланди офіційно погодили експорт 24 літаків, а вже в серпні перші F-16 прибули до українських Повітряних сил. Деталі щодо кількості та джерел постачання залишаються засекреченими.