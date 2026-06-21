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Бензовози до Криму супроводжують мобільні вогневі групи – ISW

21 червня 2026, 12:55
Бензовози до Криму супроводжують мобільні вогневі групи – ISW
Фото: з вільного доступу
Бензовози до Криму супроводжують мобільні вогневі групи.
Систематичні удари Сил оборони України по транспортній та залізничній інфраструктурі окупантів уже відчутно погіршують російську логістику на лівобережжі Херсонської області та в тимчасово окупованому Криму. Через загрозу атак безпілотників росіянам доводиться посилювати охорону маршрутів постачання, залучаючи додаткові сили.
 
Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
 
Командир української артилерійської батареї повідомив, що російські війська дедалі частіше стикаються з труднощами під час забезпечення підрозділів на окупованій частині Херсонської області. За його словами, українські військові систематично завдають ударів по наземних лініях зв'язку та постачання противника, що заважає окупантам накопичувати особовий склад, боєприпаси та інші ресурси поблизу лінії фронту.
 
В ISW зазначають, що такі удари вже порушують роботу російських логістичних маршрутів і можуть вплинути на здатність рф готувати нові наступальні операції. Додатковим свідченням проблем із логістикою стало рішення російського залізничного оператора Grand Service Express. 19 червня компанія оголосила, що всі пасажирські поїзди, які прямують до окупованого Криму та з нього, тимчасово скорочують маршрути й завершуватимуть рух у Керчі через закриття невказаної ділянки залізниці.
 
Офіційно причини такого рішення не пояснювалися. Водночас аналітики ISW припускають, що воно може бути пов'язане з українськими ударами по залізничній інфраструктурі та поїздах на окупованому півострові. За даними аналітиків, російським військам дедалі частіше доводиться витрачати додаткові ресурси на захист логістичних маршрутів від українських безпілотників.
 
Так, один із російських військових блогерів 20 червня опублікував фотографії, на яких видно мобільні вогневі групи, що супроводжують вантажівки з паливом дорогою до окупованого Криму. В ISW вважають, що залучення додаткових сил до охорони колон свідчить про зростання загрози для російських маршрутів постачання.

 

Кримвійна в Україніросія окупанти

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