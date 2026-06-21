Бензовози до Криму супроводжують мобільні вогневі групи – ISW

Бензовози до Криму супроводжують мобільні вогневі групи.

Систематичні удари Сил оборони України по транспортній та залізничній інфраструктурі окупантів уже відчутно погіршують російську логістику на лівобережжі Херсонської області та в тимчасово окупованому Криму. Через загрозу атак безпілотників росіянам доводиться посилювати охорону маршрутів постачання, залучаючи додаткові сили.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Командир української артилерійської батареї повідомив, що російські війська дедалі частіше стикаються з труднощами під час забезпечення підрозділів на окупованій частині Херсонської області. За його словами, українські військові систематично завдають ударів по наземних лініях зв'язку та постачання противника, що заважає окупантам накопичувати особовий склад, боєприпаси та інші ресурси поблизу лінії фронту.