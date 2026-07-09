Без участі Польщі передача техніки в Україну неможлива – міністр оборони

Польща отримала особливий статус від НАТО.

Передача військової техніки в Україну неможлива без безпосередньої участі Польщі.

Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє PAP.

"Наша країна входить до числа чотирьох країн НАТО – окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди – яким в Анкарі надано статус країни, куди можуть передаватися технології, пов’язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot", – сказав він.

Польський міністр зазначив, що Польща є однією з країн, вказаних США для цього виробництва та обслуговування, тому Варшава буде співпрацювати з Києвом щодо цього питання.