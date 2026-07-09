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Без участі Польщі передача техніки в Україну неможлива – міністр оборони

09 липня 2026, 15:33
Без участі Польщі передача техніки в Україну неможлива – міністр оборони
Польща отримала особливий статус від НАТО.
Передача військової техніки в Україну неможлива без безпосередньої участі Польщі.
 
Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє PAP.
 
"Наша країна входить до числа чотирьох країн НАТО – окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди – яким в Анкарі надано статус країни, куди можуть передаватися технології, пов’язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot", – сказав він.
 
Польський міністр зазначив, що Польща є однією з країн, вказаних США для цього виробництва та обслуговування, тому Варшава буде співпрацювати з Києвом щодо цього питання.
 
На запитання про те, коли може розпочатися виробництво ракет в Україні, Косіняк-Камиш заявив, що це займе кілька тижнів.
 
"Це непросто, зважаючи на те, що лише Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у таких масштабах, що навіть США не можуть забезпечити їх захист, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми сповнені рішучості. Польща готова негайно приступити до експлуатації та проведення подальших операцій", – наголосив він.

 

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