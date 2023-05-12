білоруси заявляють про "спробу нападу" на військових, що охороняють кордон
У Міністерстві оборони білорусі заявили про "спробу нападу" на військових, які охороняють держкордон. Нібито це скоїв водій вантажівки із застосуванням вибухівки.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
"Учора ввечері на ділянці автодороги М-5 водієм великовантажного автомобіля було здійснено спробу нападу із застосуванням вибухового пристрою, виготовленого з піротехнічних засобів, на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні ділянок Державного кордону", - йдеться в повідомленні міністерства.
Зазначається, що після нападу 51-річний водій нібито спробував втекти. Втім, його вдалося затримати. Чоловіка передали до правоохоронних органів, заявляють в Міноборони.
Інформації про постраждалих немає.