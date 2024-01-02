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​Біля трьох тисяч вантажівок стоять у чергах на польсько-українському кордоні через протести

02 січня 2024, 14:55
​Біля трьох тисяч вантажівок стоять у чергах на польсько-українському кордоні через протести
Фото: rbc.ua
Найбільше вантажівок стоїть навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

На кордоні України та Польщі через польські протести перед пунктами пропуску у чергах стоять близько трьох тисяч вантажівок. Зокрема, є череги перекритий рух біля пунктів пропуску "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ". 

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"За інформацією польських прикордонників, станом на ранок, 1620 вантажівок стоять у чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше - навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", – повідомив Демченко.

Також Демченко нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску «Шегині - Медика», але черги залишаються – очікують на перетин кордону 1200 вантажівок.

На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок за іншими напрямками, і як результат - до збільшення черг.

Як пише видання, станом на ранок, на кордоні зі Словаччиною в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 200 вантажівок.

На пунктах пропуску із Угорщиною черги відсутні.

З Румунією, станом на ранок, в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікували на проїзд 420 вантажівок.

кордонблокадаФуравійна в Україніросія окупанти

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