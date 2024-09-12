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Білий дім завершує розробку планів щодо розширення зони ураження ЗСУ по рф – Politico

12 вересня 2024, 10:24
Білий дім завершує розробку планів щодо розширення зони ураження ЗСУ по рф – Politico
Переговори велися в тісному колі невеликої групи чиновників у Білому домі.

Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої Вашингтоном, для нанесення ударів по російській території.

Про це пише медіа організація Politico, посилаючись на західного посадовця і двох інших людей, знайомих з ходом обговорень.

Джерело повідомило, що переговори проходили в тісному колі невеликої групи посадовців у Білому домі. 

Деталі плану все ще узгоджують, але офіційні особи в США, Британії та Україні останніми днями обговорювали розширення території всередині рф, по якій Україна може завдати удару зброєю американського і британського виробництва. 

Також вони обговорили, як запобігти новим транскордонним атакам з боку рф: включно з тим, що США погодилися дозволити Україні використовувати британські ракети дальнього радіусу дії, які містять американські компоненти, для нанесення ударів по території рф.

Переговори між Вашингтоном і Києвом знаменують собою значну зміну в тональності порівняно з тими, які дві країни вели на початку літа. Вони свідчать про те, що адміністрація Байдена, ймовірно, готова погодитися на прохання Києва дозволити українським військовим сильніше захищати себе і робити більш агресивні кроки всередині росії.

Протягом кількох місяців високопосадовці США чинили опір закликам Києва та інших європейських країн зняти всі обмеження на використання переданої американської далекобійної зброї для ураження території рф.

Зранку ми писали, що Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території рф.

 

війна в Україніудари по рф

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