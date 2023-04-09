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ПОЛІТИКА

Блінкен відвідає В'єтнам перш ніж відправитися на зустріч глав МЗС країн G7 – Reuters

09 квітня 2023, 18:31
Блінкен відвідає В'єтнам перш ніж відправитися на зустріч глав МЗС країн G7 – Reuters
Фото: Укрінформ
США хочуть поглибити відносини із В'єтнамом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає В'єтнам наступного тижня. Про це заявив сенатор Джефф Мерклі на пресконференції в Ханої. Візит запланований у рамках зусиль Вашингтона, спрямованих на виведення дипломатичних відносин з В'єтнамом на вищий рівень.

Про це повідомляє Reuters.

Візит Блінкена, про який ще не було офіційно оголошено, відбудеться після того, як минулого тижня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з головою правлячої Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом.

Сполучені Штати сподіваються покращити відносини з країною цього року, що збігається з десятою річницею всебічного партнерства з В'єтнамом у липні.

"Наступного тижня держсекретар буде тут", - сказав сенатор Мерклі журналістам під час візиту до В'єтнаму делегації американських законодавців, метою якого є зміцнення відносин з країною.

Очікується, що Блінкен відвідає В'єтнам, ймовірно, в суботу, 15 квітня, перед тим, як відправиться на зустріч міністрів закордонних справ країн G7 в Японії 16-18 квітня.

Згідно із заявами обох сторін після розмови, Байден і Нгуєн Фу Чонг домовилися про посилення зв'язків, але не було жодної згадки про формальне підвищення рівня відносин.

До цієї розмови багато аналітиків говорили, що В'єтнам обережно ставиться до поглиблення відносин із США, побоюючись, що це може викликати напруженість у відносинах з Китаєм.

Попри те, що США є найбільшим експортним ринком В'єтнаму, наразі вони належать до третього рівня дипломатичних партнерів Ханоя. До вищого рівня належать Китай, росія, Індія та Південна Корея, тоді як до другого рівня, до якого Вашингтон хоче приєднатися, входять європейські країни та Японія.

МЗСВєтнамG7Блінкен

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