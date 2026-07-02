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ПОЛІТИКА

Bloomberg: понад 20 млн барелів іранської нафти застрягли в азійських водах

02 липня 2026, 14:36
Bloomberg: понад 20 млн барелів іранської нафти застрягли в азійських водах
Іран має час до середини серпня, щоб реалізувати хоча б частину цих запасів до завершення дії американської ліцензії.

Понад 20 млн барелів іранської нафти залишаються на танкерах в азійських водах, оскільки Тегеран намагається знайти покупців до завершення терміну дії тимчасової генеральної ліцензії США, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, за останній тиждень обсяг іранської нафти, що перебуває в азійських водах, зріс майже на 18%.

Водночас, за оцінками Vortexa, загальний обсяг іранської нафти, яка перебуває на танкерах у морі або на стоянці, становить від 58 до 68 млн барелів. Понад 90% цих вантажів наразі не мають визначеного пункту призначення.

Як зазначає агентство, Іран має час до середини серпня, щоб реалізувати хоча б частину цих запасів до завершення дії американської ліцензії.

Водночас попит на іранську нафту з боку китайських нафтопереробних заводів, які до загострення конфлікту були її основними покупцями, залишається низьким. Завантаженість китайського нафтопереробного сектору впала до найнижчого рівня за останні дев'ять років.

За інформацією Bloomberg, більшість танкерів з іранською нафтою перебувають у Перській затоці та прилеглих водах, Індійському океані, а також поблизу Сінгапуру і Малаккської протоки.

ІраннафтаСША

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