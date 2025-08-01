Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: російські хакери шпигують за іноземними посольствами в москві

01 серпня 2025, 10:21
Bloomberg: російські хакери шпигують за іноземними посольствами в москві
Фото: Ukrinform
За даними Microsoft, група Turla організувала "масштабну" кампанію кібершпіонажу, використовуючи російських інтернет-провайдерів для проведення зломів.

Звіт аналітиків підрозділу з розвідки загроз Microsoft свідчить про те, що російське кібершпигунське угруповання Turla здійснює спроби стеження за іноземними посольствами у москві.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Microsoft, група Turla організувала "масштабну" кампанію кібершпіонажу, використовуючи російських інтернет-провайдерів для проведення зломів. Хакери маскували своє "шкідливе програмне забезпечення" під антивірусне програмне забезпечення від російської компанії Kaspersky.

Зокрема, хакери атакували іноземні посольства перенаправляючи інтернет-трафік і завантажуючи шкідливе програмне забезпечення в рамках, ймовірно, операції зі збору розвідувальної інформації.

"Довірені бренди часто використовуються як приманки без їхнього відома чи згоди... Ми завжди рекомендуємо завантажувати програми лише з офіційних джерел і перевіряти справжність будь-якого повідомлення, яке нібито надходить від довірених компаній", - заявив речник Kaspersky.

Шкідливе ПЗ під назвою ApolloShadow знімає шифрування з цільових даних, уможливлюючи перетворення інтернет-активності на відкриті для прочитання відомості - включно з історією перегляду та конфіденційними обліковими даними.

За даними видання, хакерське угруповання діє вже понад 25 років. У США вважають його частиною Федеральної служби безпеки росії і називають однією з найвитриваліших та найрозвиненіших у світі кібергруп. У 2023 році Мін'юст США повідомив про ліквідацію глобальної мережі комп’ютерів, яку Turla використовувала для атак на користувачів по всьому світу в інтересах уряду рф.

У Microsoft вважають, що російські системи внутрішнього перехоплення, зокрема Система оперативно-розшукової діяльності (SORM), ймовірно, мають ключове значення для реалізації масштабних хакерських операцій. Ця система офіційно легалізує внутрішній контроль і стеження в росії, надаючи ФСБ та іншим силовим і розвідувальним структурам доступ до спостереження за користувачами.

MicrosoftпосольствоKasperskyхакери рф

Останні матеріали

Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
01 серпня 2025, 09:42
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється