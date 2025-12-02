Bloomberg: ЄС неспроможний стати геополітичним гравцем, здатним вирішити питання України

Блок залишається залежним від США у питаннях безпеки.

Європейський Союз не має інструментів та політичної волі, щоб самостійно впливати на ключові питання безпеки, зокрема щодо України.

Про це пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, порівнюючи сучасну ситуацію з історичними прикладами, коли майбутнє Східної Європи вирішували великі держави без участі європейських союзів.

Автор нагадує, що так само, як пакт Молотова – Ріббентропа у 1939 році розділив Східну Європу між СРСР і Німеччиною, сьогоднішній американсько-російський проєкт завершення війни в Україні демонструє, що ключові гравці знову ухвалюють рішення без участі ЄС.

''Адміністрація Трампа прагне не стільки миру для України, скільки перезавантаження відносин із рф за рахунок Києва та європейських партнерів. Публікація 28-пунктної пропозиції лише зробила це очевидним'', - зазначає Чемпіон.

Після того як європейські лідери фактично визнали, що залишилися сам на сам з українським питанням, постало ключове питання: чи може ЄС стати геополітичним гравцем, здатним протистояти росії, Китаю та навіть США? На думку оглядача, «чесна відповідь - ні».

Чемпіон пояснює, що Європейський Союз історично будувався не як силовий блок, а як проєкт миру між країнами-членами. Саме тому, наголошує він, ЄС отримав Нобелівську премію миру, але не створив ефективної системи колективної оборони — це завдання давно перекладене на НАТО та США.

Про структурну неспроможність ЄС демонструвати ''жорстку силу'' говорить і професор сучасної історії Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана Кіран Клаус Патель:

''Просити ЄС застосовувати військову силу це все одно, що сказати професійному футболісту перейти у регбі''.