Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Близько 800 тисяч споживачів на Дніпропетровщині без світла, знеструмлено вісім шахт – Міненерго

08 січня 2026, 10:57
Близько 800 тисяч споживачів на Дніпропетровщині без світла, знеструмлено вісім шахт – Міненерго
Фото: aa.com.tr
Нині тривають ремонтні роботи.
Станом на ранок 8 січня в Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів.
 
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
 
Нині тривають ремонтні роботи. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково.
 
Також унаслідок атаки на Дніпропетровщині знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню.
 
Нагадаємо, увечері 7 січня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі, унаслідок чого майже повністю були знеструмлені Дніпропетровська й Запорізька області. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.
війна в Україніросія окупантиенергетика

Останні матеріали

Сліди Кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди Кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється