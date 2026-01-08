Близько 800 тисяч споживачів на Дніпропетровщині без світла, знеструмлено вісім шахт – Міненерго
08 січня 2026, 10:57
Фото: aa.com.tr
Нині тривають ремонтні роботи.
Станом на ранок 8 січня в Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
Нині тривають ремонтні роботи. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково.
Також унаслідок атаки на Дніпропетровщині знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню.
Нагадаємо, увечері 7 січня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі, унаслідок чого майже повністю були знеструмлені Дніпропетровська й Запорізька області. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.