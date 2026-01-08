Близько 800 тисяч споживачів на Дніпропетровщині без світла, знеструмлено вісім шахт – Міненерго

Нині тривають ремонтні роботи.

Станом на ранок 8 січня в Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Нині тривають ремонтні роботи. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково.

Також унаслідок атаки на Дніпропетровщині знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню.