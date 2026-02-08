Трамп змінив тактику ведення переговорів щодо України – AP

Зміна тактики свідчить про те, що Трамп віддав перевагу більш жорсткій і оперативній зовнішній політиці.

Провідні військові чиновники США вперше беруть участь у ключових переговорах з рф та Іраном, що свідчить про нову стратегію дипломатії глави Білого дому Дональда Трампа, де військові безпосередньо впливають на зовнішню політику.

Про це пише видання Associated Press (AP).

Трамп прийняв незвичайне рішення, залучивши військових до переговорів на високому рівні. Видання акцентувало, що міністр армії США Ден Дрісколл відіграє ключову роль у переговорах про закінчення війни рф проти України, підтримуючи зв'язок з українською владою між сесіями.