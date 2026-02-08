Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіяни намагаються активувати Starlink через українців

08 лютого 2026, 10:33
росіяни намагаються активувати Starlink через українців
Фото: СNN
У Міноборони попередили про кримінальну відповідальність за співпрацю.
росіяни намагаються незаконно активувати термінали Starlink, залучаючи до цього українців. У Міністерстві оборони попередили, що людям, які погодяться допомагати росіянам за гроші, загрожує кримінальна відповідальність.
 
Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.
 
Він заявив, що росіяни намагаються знайти способи активувати супутниковий інтернет Starlink на підконтрольній Україні території. Відповідні інструкції поширюють у закритих чатах, після чого вони з’являються і в українських спільнотах у соцмережах.
 
Серед запропонованих схем — оформлення обладнання через підставних осіб, які зроблять це у ЦНАПі, використання фіктивних компаній або спроби підключення терміналів, знятих із дронів.
 
Водночас радник міністра запевнив, що такі ризики були передбачені заздалегідь. Бескрестнов наголосив, що всі подібні термінали блокуватимуть.
 
"Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому, моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати", — заявив Бескрестнов.
 
У Міноборони закликали українців не брати участі у подібних схемах і повідомляти про підозрілі пропозиції.

 

