росіяни намагаються активувати Starlink через українців

У Міноборони попередили про кримінальну відповідальність за співпрацю.

росіяни намагаються незаконно активувати термінали Starlink, залучаючи до цього українців. У Міністерстві оборони попередили, що людям, які погодяться допомагати росіянам за гроші, загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він заявив, що росіяни намагаються знайти способи активувати супутниковий інтернет Starlink на підконтрольній Україні території. Відповідні інструкції поширюють у закритих чатах, після чого вони з’являються і в українських спільнотах у соцмережах.

Серед запропонованих схем — оформлення обладнання через підставних осіб, які зроблять це у ЦНАПі, використання фіктивних компаній або спроби підключення терміналів, знятих із дронів.