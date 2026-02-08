Партизани "АТЕШ" знищили обладнання зв’язку в Білгородській області рф

Вся техніка була повністю знеструмлена та виведена з ладу.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели диверсію у прикордонному районі Білгородської області рф, внаслідок якої було знищено апаратний модуль біля вежі зв’язку, що використовувався російськими військовими для координації та розвідки.

Про це рух "АТЕШ" повідомив у своєму Telegram-каналі.

За інформацією партизанів, у результаті підпалу наземного обладнання вся техніка, розміщена на щоглі, була повністю знеструмлена та виведена з ладу. Це фактично позбавило російські підрозділи можливості вести спостереження та координацію в цьому секторі. До знищення об’єкта на вежі працювали комплекси відеорозвідки типу "Муром-П", які в режимі реального часу передавали дані про пересування у прикордонній зоні. Після ліквідації обладнання ця ділянка стала для російських військ так званою "темною плямою".

Крім того, разом з апаратним модулем було знищено ретранслятори, що забезпечували стабільний радіозв’язок між штабами та передовими позиціями. Вежа також використовувалася як платформа для антен радіоелектронної боротьби, які пригнічували сигнали безпілотників.

В "АТЕШ" зазначають, що знищення цього технічного посту відкрило можливості для більш ефективної роботи українських БПЛА в регіоні. Поки російське командування шукає шляхи відновлення обладнання в умовах дефіциту комплектувальних, партизанський рух заявляє про намір і надалі системно підривати військову інфраструктуру противника зсередини.