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Болгарія планує скасувати заборону імпорту агропродукції з України

13 вересня 2023, 10:55
Болгарія планує скасувати заборону імпорту агропродукції з України
Джерело: armyinform
Остаточне рішення парламент має ухвалити на пленарному засіданні.

Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про те, що країна не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня 2023 року. 

Про це повідомляє Forbes Bulgaria.

Десять членів комітету проголосували "за" проєкт рішення, четверо були "проти", двоє утрималися. Остаточне рішення парламент має ухвалити на пленарному засіданні.

У проєкті позиції Болгарії щодо агроімпорту з України йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня надзвичайного заходу щодо заборони імпорту до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Документ дає доручення Раді міністрів вжити необхідних заходів для висловлення цієї позиції.

Проєкт подали депутати від ПП-ДБ, ГЕРБ і ДПС Кирил Петков, Делян Пєєвський, Атанас Атанасов, Хамід Хамід, Румен Христов та Олександр Іванов. Фермери не привітали його, сказавши, що були шоковані рішенням. 

Голова Національної асоціації виробників зерна Ілія Проданов заявив, що рішення не містить аналізу наслідків, які виникнуть із нього, а текст "ставить під загрозу болгарських виробників". 

За словами Проданова, таке рішення загрожує аграрній галузі в країні. Він попередив, що нинішня напруга в секторі "колись вихлюпнеться надзвичайно масштабно" і заявив, що асоціація захищатиме інтереси виробників "усіма можливими способами".

Болгаріяагропродукціявійна в Україніросія окупантиімпорт зерна

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