Болгарія закриває кордон для авто з росії
Про це повідомляє Tribune.
"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", - заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов.
За його словами, для вантажівок така заборна діє вже кілька місяців.
Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але сказав, що їх небагато.
Раніше ми писали, що Фінляндія цілодобово перевіряє кордон з Норвегією, щоб не пускати авто з рф.