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Болгарія закриває кордон для авто з росії

02 жовтня 2023, 11:51
Болгарія закриває кордон для авто з росії
болгарія
Болгарія припинить в'їзд автомобілів на російських номерах на територію країни вже до кінця цього дня.

Про це повідомляє Tribune.

"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", - заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов. 

За його словами, для вантажівок така заборна діє вже кілька місяців.

Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але сказав, що їх небагато.

Раніше ми писали, що Фінляндія цілодобово перевіряє кордон з Норвегією, щоб не пускати авто з рф.

 

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