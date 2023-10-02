Болгарія закриває кордон для авто з росії

Болгарія припинить в'їзд автомобілів на російських номерах на територію країни вже до кінця цього дня.

Про це повідомляє Tribune.

"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", - заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов.

За його словами, для вантажівок така заборна діє вже кілька місяців.

Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але сказав, що їх небагато.

Раніше ми писали, що Фінляндія цілодобово перевіряє кордон з Норвегією, щоб не пускати авто з рф.