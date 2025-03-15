Борис Джонсон: путін не погодиться на мир, але Трамп може змінити хід війни

Політик впевнений, що Трамп не любить програвати, а тому посилить тиск на путіна.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор владімір путін не планує завершувати війну в Україні і продовжуватиме свою агресію, не погоджуючись навіть на тимчасове перемир'я.

У своїй колонці для Daily Mail Джонсон підкреслив, що умови, які путін висуває для миру, не лише неприйнятні, а й демонструють його неповагу до міжнародного права.

За словами Джонсона, цілі кремля залишаються незмінними: ліквідація української незалежності, встановлення проросійського режиму в Києві та відновлення контролю над територіями, які колись входили до складу СРСР. путін також намагається підважити єдність НАТО та зменшити вплив США у світі.

При цьому Джонсон висловив думку, що повернення Дональда Трампа на пост президента США може докорінно змінити ситуацію. Він вважає, що Трамп має всі необхідні важелі для тиску на кремль, щоб змусити путіна піти на поступки. Зокрема, Джонсон підкреслив, що Трамп може посилити військову підтримку України, ввести жорсткі санкції проти росії та заморозити активи кремлівських олігархів.

"Трамп не може дозволити світу думати, що він програв путіну. Він буде використовувати всі можливості, щоб перемогти", – зазначив Джонсон. Він також додав, що якщо Захід не дасть жорсткої відповіді, це може призвести до ослаблення позицій США в світі і збільшення загроз у таких регіонах, як Південно-Китайське море.

Джонсон вважає, що для путіна не існує варіанту "поступок", і навіть найвигідніші пропозиції, такі як членство росії в G7 чи інші привілеї, не спрацюють. Єдине, що може зупинити його, це реальний спротив.