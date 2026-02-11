Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія подвоїть військовий контингент у Арктиці

11 лютого 2026, 14:07
Кількість військовослужбовців, розміщених на півночі Норвегії у найближчі роки зросте приблизно з тисячі до двох тисяч осіб.
Велика Британія подвоїть свій військовий контингент у Норвегії протягом наступних трьох років у рамках боротьби з загрозами з боку рф на Крайній Півночі.
 
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє BBC.
 
"Вимоги до оборони зростають, і росія становить найбільшу загрозу безпеці Арктики та Крайньої Півночі, яку ми бачили з часів Холодної війни", – заявив Гілі.
 
Він також повідомив, що кількість військовослужбовців, розміщених на півночі Норвегії у найближчі роки зросте приблизно з тисячі до двох тисяч осіб. За його словами, це зобов'язання з'явилося на тлі зростаючої стурбованості союзників НАТО щодо діяльності росії в Арктиці, включаючи повторне відкриття старих баз часів Холодної війни та нарощування військової присутності в регіоні.
 
Також повідомляється, що в рамках розширеної присутності 1500 військових Королівської морської піхоти візьмуть участь у навчаннях НАТО "Холодне реагування", які пройдуть у регіоні в березні.
 
Окрім того, у вересні Об'єднані експедиційні сили під керівництвом Британії проведуть навчання під назвою "Захисник Лева" за участю повітряних, сухопутних та військово-морських сил кількох європейських країн.
 
Ця операція передбачає навчання збройних сил для захисту критично важливої ​​інфраструктури від нападів та диверсій у Норвегії, Ісландії та Данських протоках.

 

Арктикавійна в Україніросія окупанти

