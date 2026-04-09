Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія викрила таємну операцію путіна проти підводної інфраструктури

09 квітня 2026, 15:35
Фото: Getty Images
За словами Гілі, путін наказав суднам вести гібридну війну проти Великої Британії.

росія таємно направила підводні човни до кабелів і трубопроводів Великої Британії, однак операція провалилася. Міністр оборони Джон Гілі публічно попередив москву про "серйозні наслідки" у разі спроби пошкодити інфраструктуру.

Про це повідомляє Sky News.

У британських водах Атлантичного океану зафіксували три російські судна, ударний підводний човен класу "Акула" та два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень росії. Раніше, у листопаді минулого року, британська розвідка також зафіксувала в регіоні російський розвідувальний корабель "Янтар".

За словами Гілі, путін наказав цим суднам вести гібридну війну проти Великої Британії та союзників, зокрема навколо критично важливої підводної інфраструктури.

Як реагувала Британія

Британські військові стежили за субмаринами з моря і повітря у координації з союзниками. У відстеженні брали участь понад 500 військовослужбовців, місія тривала понад місяць і вже завершена.

"Ми спостерігали за ними, ми змогли відстежити їх, ми розкидали гідролокаційні буї, щоб продемонструвати їм, що ми контролюємо кожну годину їхньої діяльності", — заявив міністр.

Підводний човен класу "Акула" після відстеження відплив додому. За двома човнами Головного управління глибоководних досліджень британські військові продовжують спостерігати. За попередніми даними, доказів пошкодження кабелів чи трубопроводів немає.

Попередження путіну

Гілі зробив навмисно публічну заяву, щоб поінформувати про провал операції росії.

"Президенту путіну я кажу: ми бачимо вас, ми бачимо вашу діяльність щодо наших кабелів та трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити буде неприпустима та матиме серйозні наслідки", — заявив міністр.

В МЗС України також відреагували на інцидент. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав, що викрита операція рф демонструє гострі регіональні та глобальні загрози з боку російського режиму.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту відмовитися від будь-яких бажаних мрій щодо москви. Цей режим має бути стриманий, ізольований та безжально санкціонований", — йдеться у його повідомленні.

Це вже не перший випадок

Це не перший випадок, коли Лондон б'є на сполох через дії росії у своїх водах. За даними The Telegraph, 9 квітня російський фрегат "Адмірал Григорович" провів через Ла-Манш два танкери тіньового флоту під санкціями, всупереч обіцянці прем'єра Кіра Стармера їх затримувати. За оцінками аналітиків, із січня британськими водами вже пройшло понад 300 суден тіньового флоту рф, і жодне з них Лондон так і не затримав.

Останні матеріали

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється