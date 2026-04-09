Британія викрила таємну операцію путіна проти підводної інфраструктури

росія таємно направила підводні човни до кабелів і трубопроводів Великої Британії, однак операція провалилася. Міністр оборони Джон Гілі публічно попередив москву про "серйозні наслідки" у разі спроби пошкодити інфраструктуру.

Про це повідомляє Sky News.

У британських водах Атлантичного океану зафіксували три російські судна, ударний підводний човен класу "Акула" та два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень росії. Раніше, у листопаді минулого року, британська розвідка також зафіксувала в регіоні російський розвідувальний корабель "Янтар".

За словами Гілі, путін наказав цим суднам вести гібридну війну проти Великої Британії та союзників, зокрема навколо критично важливої підводної інфраструктури.

Як реагувала Британія

Британські військові стежили за субмаринами з моря і повітря у координації з союзниками. У відстеженні брали участь понад 500 військовослужбовців, місія тривала понад місяць і вже завершена.

"Ми спостерігали за ними, ми змогли відстежити їх, ми розкидали гідролокаційні буї, щоб продемонструвати їм, що ми контролюємо кожну годину їхньої діяльності", — заявив міністр.

Підводний човен класу "Акула" після відстеження відплив додому. За двома човнами Головного управління глибоководних досліджень британські військові продовжують спостерігати. За попередніми даними, доказів пошкодження кабелів чи трубопроводів немає.

Попередження путіну

Гілі зробив навмисно публічну заяву, щоб поінформувати про провал операції росії.

"Президенту путіну я кажу: ми бачимо вас, ми бачимо вашу діяльність щодо наших кабелів та трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити буде неприпустима та матиме серйозні наслідки", — заявив міністр.

В МЗС України також відреагували на інцидент. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав, що викрита операція рф демонструє гострі регіональні та глобальні загрози з боку російського режиму.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту відмовитися від будь-яких бажаних мрій щодо москви. Цей режим має бути стриманий, ізольований та безжально санкціонований", — йдеться у його повідомленні.

Це вже не перший випадок

Це не перший випадок, коли Лондон б'є на сполох через дії росії у своїх водах. За даними The Telegraph, 9 квітня російський фрегат "Адмірал Григорович" провів через Ла-Манш два танкери тіньового флоту під санкціями, всупереч обіцянці прем'єра Кіра Стармера їх затримувати. За оцінками аналітиків, із січня британськими водами вже пройшло понад 300 суден тіньового флоту рф, і жодне з них Лондон так і не затримав.