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Через напругу на кордоні Польщі та білорусі Варшава просить ЄС направити до них прикордонників – Reuters

05 липня 2024, 10:51
Через напругу на кордоні Польщі та білорусі Варшава просить ЄС направити до них прикордонників – Reuters
Фото: з вільного доступу
Варшава хоче обговорити питання складної ситуації на кордоні на майбутньому саміті НАТО.

У зв'язку зі зростанням напруги через потік мігрантів на польсько-білоруському кордоні, Варшава проситиме у Греції, Фінляндії та Німеччини направити їхніх прикордонників для патрулювання.

Про це повідомляє Reuters. 

За словами одного з високопоставлених чиновників, Польща прагне залучитися допомогою Фінляндії, Німеччини та Греції у патрулюванні кордону. Він зазначив, що досвід правоохоронців та прикордонників цих країн міг би бути дуже корисним. 
 
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що серед мігрантів, які прибувають з білорусі, можуть бути люди, які планують напасти на польських солдатів. Повідомляється, що Варшава хоче обговорити це питання на майбутньому саміті НАТО. 
 
За даними прикордонного агенства ЄС, за перші п'ять місяців 2024 року кількість людей, які намагалися потрапити до ЄС через східний кордон зросла майже удвічі. 

 

прикордонна службавійна в Україніросія окупанти

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