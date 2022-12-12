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ПОЛІТИКА

Через різні погляди в ЄС все ще не погодили новий пакет санкцій проти росії

12 грудня 2022, 11:25
Через різні погляди в ЄС все ще не погодили новий пакет санкцій проти росії
Фото: Українська правда
До дев'ятого пакета санкцій буде внесено близько 200 російських компаній і фізосіб, а також три банки.

Країни Євросоюзу поки що не дійшли згоди про дев'ятий пакет санкцій проти росії, заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель перед зустріччю глав МЗС ЄС у Брюсселі.

Він сподівається, що обмежувальні заходи вдасться узгодити пізніше сьогодні або завтра.

"Єврокомісія висунула пропозиції. Але рішення має ухвалити Рада ЄС. 27 міністрів мають різні погляди на це питання. Відтоді, як ми зробили пропозицію, а це ще не рішення, відбулися обговорення, і я сподівався, що вранці ми зможемо оголосити про "зелене світло", але поки це не так", – сказав Боррель.

"Можливо, в кінці дня. Але є певні питання, які потребують узгодження. Сподіваюсь, це станеться ввечері, можливо, завтра. Але я не скажу, що це буде легко, тому що є різні погляди серед країн-членів", – додав він.

Раніше Єврокомісія повідомила, що до дев'ятого пакета санкцій буде внесено близько 200 російських компаній і фізосіб, а також три банки.


ЄСсанкціїРФ

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