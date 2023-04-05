Через війну в Україні уряд Ірландії хоче обговорити з населенням військовий нейтралітет країни

Таку дискусію влада хоче провести після вторгнення росії в Україну.

Міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін заявив, що уряд країни проведе дискусію з населенням про його погляди на військовий нейтралітет на консультативному форумі.

Таку дискусію влада хоче провести після вторгнення росії в Україну, інформує Reuters.

Міністр закордонних справ Ірландії заявив, що форум, який проходитиме в червні в трьох різних містах протягом чотирьох днів, буде зосереджений на низці питань безпеки та дозволить обговорити політику нейтралітету.

"Міжнародне безпекове середовище суттєво змінилося за останній рік. Ми стали свідками явного та брутального ігнорування росією міжнародного права", – сказав Мартін.

"Прихильність Ірландії міжнародному порядку, заснованому на правилах, і наша традиційна політика військового нейтралітету не позбавляють нас необхідності реагувати на цю нову реальність", - зазначив міністр.

На форумі виступлять експерти з безпеки, оборони та зовнішньої політики, науковці, а також представники партій та громадянського суспільства.

Мартін заявив, що наразі немає "передбачуваного результату" обговорень, тому уряд поки не планує змінювати свою політику військового нейтралітету.