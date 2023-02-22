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Через ядерні випробування КНДР десятки тисяч людей ризикують зазнати впливу радіоактивних матеріалів

22 лютого 2023, 09:14
Через ядерні випробування КНДР десятки тисяч людей ризикують зазнати впливу радіоактивних матеріалів
Фото: AFP
Ядерні випробування могли забруднити підземні води.

Десятки тисяч людей у КНДР можуть зазнати впливу радіоактивних матеріалів, які поширюються через ґрунтові води з підземного ядерного полігону. У зоні ризику також жителі Південної Кореї, Японії та Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

За даними урядів США, Північна Корея таємно провела шість випробувань ядерної зброї на полігоні Пунгері в гірській провінції Північний Хамген у період з 2006 до 2017 року.

Радіоактивні матеріали могли поширитися вісьмома містами та округами, розташованими поряд з місцем події, де проживає понад  мільйон північнокорейців і де підземні води використовуються у повсякденному житті, в тому числі для пиття.

Південна Корея, Китай і Японія можуть наражатися на ризик частково через контрабандну торгівлю сільськогосподарською та рибною продукцією.

У 2015 році агентство з безпеки харчових продуктів Південної Кореї виявило у дев'ять разів перевищує стандартний рівень радіоактивних ізотопів цезію в імпортних їжакових грибах північнокорейського походження.

Китай і Японія посилили радіаційний моніторинг і висловили стурбованість щодо потенційного опромінення після попередніх ядерних випробувань у КНДР, але не надавали публічної інформації про заражені продукти харчування.

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