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РекламаТЕХНОЛОГІЇ

Чим Айфон 15 Про кращий за інших флагманів в лінійці

24 травня 2024, 12:40
Чим Айфон 15 Про кращий за інших флагманів в лінійці

Кожен Айфон п’ятнадцятого покоління гідний називатися кращим в лінійці. Базовий смартфон найдоступніший за ціною. Плюсу немає рівних в автономності (якщо вірити тестам в реальних умовах). Про Макс — безкомпромісний гігант з сенсаційною камерою. А Про — збалансований флагман, готовий до випробувань і навантажень.

Визначитися, яку з чотирьох версій обрати, не так вже й складно. Про 15 Айфон закохує з першого погляду.

Топовий екран у зручному розмірі

У 15 Про  — потроху переваг від кожного з цих смартфонів. Першим у вічі впадає екран. Діагональ у нього така самісінька, як в iPhone 15, натомість вузькі рамки більше нагадують Про Макс. Функціональність — також ближче до гігантського Айфона. Підтримується технологія завжди ввімкненого дисплея, яка забезпечує прискорений доступ до основних блоків інформації, виведених на екран блокування. Ще одна просунута фішка — адаптивна частота оновлення в діапазоні від 1 до 120 Гц. Для кожного виду контенту автоматично активується оптимальна Герцівка — щоб картинка була максимально плавною і приємною для споглядання.

Найголовніше: обидві технології (і Always On, і ProMotion) можна вимкнути, якщо вони не потрібні або є нагальність тимчасово заощадити заряд. Щоб керувати однією рукою, не потрібно гратися з параметрами досяжності. Весь екранний простір доступний за базових налаштувань. Можна дотягнутися навіть до верхніх куточків.

Ціна

Айфон Про виправдано дорожчий за обидва базових. У нього краще «начиння» та більше можливостей. Водночас він дешевший, ніж 15 Про Макс. На офіційному сайті різниця складає 200 доларів за мінімальну конфігурацію. Це чимало, особливо з огляду на те, що потрібно окремо купувати зарядний пристрій та захисний чохол. Розрив зумовлений двома факторами:

  1. Кількістю постійної пам’яті. Гігант стартує від 256 Гб, а його «молодший брат» — все ще від 128 Гб.
  2. Традиційною ієрархією. Про Макс — на щабель вище, тому й заплатити за нього доведеться більше.

Вага

Велика вага — проблема для смартфона, який використовується для розмов через мікрофон (без навушників). «Трубка» понад 200 грамів, як Про Макс або Плюс, може спровокувати болісні відчуття в зап’ясті, якщо говорити дуже довго і тримати руку у висячому положенні — біля вуха.

Занадто легкий корпус також іноді стає недоліком. Можна не помітити, що мобільник випав з кишені чи сумки. В Айфоні 15 Про рівно 187 грамів.  Якраз посередині: громіздким його не назвеш, але й на звання найлегшого смартфона він не претендує.

Можливості знімання

Камера мінімально відрізняється від Про Макс. Єдина відмінність — потрійний оптичний зум замість п’ятикратного. Перевага 15 Pro неочевидна, але при фактичному порівнянні стає помітною одразу. Його легше тримати в руках та крутити для отримання вдалих кадрів. Що стосується Айфон 15 та 15 Плюс, у них Про виграє, бо має три об’єктиви замість двох:

  • Вміє знімати в макро,
  • краще фотографує в нічному режимі,
  • надає більше простору для творчих експериментів,
  • підтримує Apple ProRAW.

iPhone 15 Pro є за що любити. Це вдалий вибір, якщо не хочеться жертвувати потужністю та комфортом.

 

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