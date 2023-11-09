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Данілов розповів навіщо рф вкидає фейки про примушення до переговорів Заходом і розкол у владі

09 листопада 2023, 17:53
Данілов розповів навіщо рф вкидає фейки про примушення до переговорів Заходом і розкол у владі
Данілов
За словами Данілова, путінський режим останні 2 місяці вкидає шалені гроші в дезінформацію, на основі якої росіяни хочуть дестабілізувати ситуацію в Україну.

кремль продукує фейки про те, що нібито Захід змушує Україну до переговорів з рф, адже сам зацікавлений у переговорах.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "24 каналу".

Так, останніми тижнями в іноземних ЗМІ почали з'являтися публікації про те, що Захід нібито "тисне на Україну" про необхідність мирних переговорів з росією. Однак ці повідомлення були спростовані як у Вашингтоні так і у Києві.

"росія дуже хоче підписати мирні угоди на користь своєї країни для того, щоб накопичити сили й перейти до наступної фази війни", – сказав Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що згідно указу Володимира Зеленського від 22 грудня 2021 року лише президент, прем'єр та очільник МЗС можуть офіційно представляти позицію України на зовнішньополітичній арені. Усіх інші діячі мають письмово узгоджувати свою діяльність з МЗС.

За його словами, путінський режим останні 2 місяці вкидає шалені гроші в дезінформацію, на основі якої вони хочуть дестабілізувати ситуацію в Україну.

"Ми б'ємо в набат, звертаємося до всіх відповідних органів, щоб вони відслідковували усіх цих російських "гнид", які активізувалися останнім часом. рф не має спроможності перемогти нас військовим шляхом. Єдине, що для них залишається – це питання внутрішньої дестабілізації", – каже Данілов.

 

фейкиДаніловвійна в Україніросія окупантипропаганда рф

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