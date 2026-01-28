Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії

Прем’єрка Данії наголосила, що питання суверенітету є "червоною лінією" для Копенгагена та союзників.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте не був уповноважений вести переговори з президентом США Дональд Трамп щодо Гренландії від імені данського уряду.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами Фредеріксен, будь-які домовленості про майбутнє Гренландії без мандату Копенгагена є неприйнятними. Глава уряду Данії підкреслила, що питання передачі суверенітету є "червоною лінією", яку Данія разом із європейськими союзниками не перетинатиме.

Вона наголосила, що Гренландія залишається частиною Королівства Данія, а рішення щодо її статусу не можуть ухвалюватися без участі Копенгагена та самої Гренландії. Водночас Фредеріксен позитивно оцінила договір 1951 року між США та Данією, який дозволяє Сполученим Штатам розміщувати військові бази в Гренландії.