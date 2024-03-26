Дехто з оточення путіна не бачить зв'язку України з терактом під москвою – Bloomberg

Водночаc, за словами джерел, кремлівські чиновники були шоковані неспроможністю служб безпеки запобігти стрілянині.

Частина оточення російського диктатора владіміра путіна вважає, що немає жодних доказів причетності України до теракту у "Крокус Сіті холі" під москвою.

Про це повідомляє Bloomberg.

За їхніми словами, доказів причетності України немає, і путін був присутній на обговореннях, де посадовці з цим погодилися. Втім, він, як і раніше, сповнений рішучості використати теракт проти Україні, зазначає одне з джерел на засадах анонімності.

Водночаc, за словами джерел, кремлівські чиновники були шоковані неспроможністю служб безпеки запобігти стрілянині. Майже ніхто з їхніх знайомих у російській політичній і бізнес-еліті не вірить, що за нападом стоїть Україна.

путін двічі намагався прив’язати Україну до теракту в москві, хоча відповідальність на себе взяла «Ісламська держава». Напередодні російський лідер визнав, що атаку здійснили ісламістські бойовики, але при цьому заявив: «нас цікавить, хто замовник».

Секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев один із тих, хто охоче підтримує путінський наратив про причетність України до теракту. "Звичайно, Україна", — відповів він журналістам на запитання, чи несе відповідальність "Ісламська держава" чи Україна.

"Терористи і ті, хто за ними стоїть — кривавий режим України, США, ЄС — сподіваються, що такими терористичними атаками вони зможуть розколоти наше суспільство. Ми повинні зробити все, щоб консолідація була ще міцнішою", — заявив голова Держдуми В’ячеслав Володін.

Директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков також бездоказово стверджує, що теракту сприяли українські, американські та британські спецслужби.

"Служби безпеки знають, що це була «Ісламська держава», але після зауважень путіна у них немає іншого вибору, окрім як виконувати накази та доводити, що була причетність України чи Заходу", — сказав експерт з питань ФСБ та російської розвідки Андрій Солдатов.

7 та 8 березня США, Канада, Німеччина, Чехія, Швеція, Латвія та Південна Кореї про ризик терактів у москві, зокрема й поділилися з росією розвідданими про підготовку бійців "Вілаят Хорасан" (афганський осередок ІД). путін відкинув це як спробу "дестабілізувати російське суспільство" на зустрічі з офіцерами ФСБ за три дні до нападу бойовиків.

За словами двох джерел, близьких до російської влади, служби безпеки рф не зреагували своєчасно на попередження США, і деяких чиновників через це можуть усунути від виконання своїх обовʼязків.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 березня, невідомі чоловіки увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол" зі зброєю та почали розстрілювати цивільних. Це сталося, коли у ТЦ проходив концерт. У будівлі було велике скупчення людей.

Внаслідок теракту понад 100 росіян було вбито, також велика кількість дістала поранення.

російський диктатор путін уже кілька разів звинуватив у теракті Україну. Він стверджував, що організатори розстрілу нібито намагалися перетнути кордон із нашою країною.