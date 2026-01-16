Делегація України їде до США для обговорення гарантій безпеки

Команда обговорить ключові документи про гарантії безпеки і пакет відновлення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прямує до США для переговорів із представниками Дональда Трампа щодо гарантій безпеки та пакету фінансової підтримки, підкресливши, що деякі матеріали потребують доопрацювання.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

Зеленскьий розповів, що команда активно працює з американською стороною та найближчим часом відбудуться ключові зустрічі.

"Українська делегація зараз на шляху до США. Ми сподіваємося, що буде більше ясності щодо підготовлених документів та відповіді росії на всю цю дипломатичну роботу", – зазначив президент.

Він додав, що наразі необхідно допрацювати матеріали, які стосуються гарантій безпеки і пакету з відновлення.

Якщо це буде зроблено, можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня. Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки повинні бути постійними, а фінансова підтримка – реальною та достатньою.

До складу української делегації входять секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та народний депутат Давид Арахамія.

Крім того, раніше Зеленський відповів Трампу: Україна зацікавлена у швидкому завершенні війни.