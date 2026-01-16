Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Делегація України їде до США для обговорення гарантій безпеки

16 січня 2026, 19:11
Делегація України їде до США для обговорення гарантій безпеки
Прапори США та Укрїни. Фото: Прес-служба Президента України/Палінчак Михайло
Команда обговорить ключові документи про гарантії безпеки і пакет відновлення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прямує до США для переговорів із представниками Дональда Трампа щодо гарантій безпеки та пакету фінансової підтримки, підкресливши, що деякі матеріали потребують доопрацювання.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом. 

Зеленскьий розповів, що команда активно працює з американською стороною та найближчим часом відбудуться ключові зустрічі.

"Українська делегація зараз на шляху до США. Ми сподіваємося, що буде більше ясності щодо підготовлених документів та відповіді росії на всю цю дипломатичну роботу", – зазначив президент.

Він додав, що наразі необхідно допрацювати матеріали, які стосуються гарантій безпеки і пакету з відновлення. 

Якщо це буде зроблено, можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня. Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки повинні бути постійними, а фінансова підтримка – реальною та достатньою.

До складу української делегації входять секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та народний депутат Давид Арахамія.

Крім того, раніше Зеленський відповів Трампу: Україна зацікавлена у швидкому завершенні війни

 
СШАУкраїнапереговори

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється