Делегація України їде на переговори до США – Politico

30 листопада 2025, 09:55
Делегація України їде на переговори до США – Politico
У Флориді на українських чиновників чекають Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.
Сьогодні українська делегація, яку очолив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров, вирушить до США обговорювати зі своїми американськими колегами пропонований "мирний план" щодо припинення війни в Україні.
 
Про це пише Politico.
 
Зеленський поставив перед своїми переговірниками чітке завдання - "оперативно і предметно опрацювати кроки, потрібні для припинення війни.
 
Для виконання цього завдання у Флориді українські офіційні особи зустрінуться зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.
 
В українській делегації, крім Умерова, також будуть глава української розвідки Кирило Буданов і начальник Генштабу ЗС України Андрій Гнатов. На переговорах обговорюватимуть і узгоджуватимуть результати зустрічі в Женеві.
 
Раніше сам Трамп уже заявляв, що його "мирний план" не є "остаточною пропозицією" і що залишається можливість для переговорів.
 
Видання зазначило, що Віткоффа чекають у москві вже наступного тижня для переговорів із російськими офіційними особами. Примітно, що це станеться після скандалу з публікацією стенограми, з якої випливає, що він консультував високопоставленого кремлівського чиновника з питань підходу до переговорів із Трампом.
