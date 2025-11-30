Делегація України їде на переговори до США – Politico

У Флориді на українських чиновників чекають Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Сьогодні українська делегація, яку очолив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров, вирушить до США обговорювати зі своїми американськими колегами пропонований "мирний план" щодо припинення війни в Україні.

Зеленський поставив перед своїми переговірниками чітке завдання - "оперативно і предметно опрацювати кроки, потрібні для припинення війни.

Для виконання цього завдання у Флориді українські офіційні особи зустрінуться зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В українській делегації, крім Умерова, також будуть глава української розвідки Кирило Буданов і начальник Генштабу ЗС України Андрій Гнатов. На переговорах обговорюватимуть і узгоджуватимуть результати зустрічі в Женеві.

Раніше сам Трамп уже заявляв, що його "мирний план" не є "остаточною пропозицією" і що залишається можливість для переговорів.

Видання зазначило, що Віткоффа чекають у москві вже наступного тижня для переговорів із російськими офіційними особами. Примітно, що це станеться після скандалу з публікацією стенограми, з якої випливає, що він консультував високопоставленого кремлівського чиновника з питань підходу до переговорів із Трампом.