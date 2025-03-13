Державний секретар США сподівається на припинення вогню між росією та Україною найближчими днями

Рубіо планує переконати дипломатів з країн-союзниць G7 зосередитися на припиненні війни на зустрічі цього тижня в Канаді.

Державний секретар США Марко Рубіо сподівається на припинення вогню між росією та Україною протягом "декількох днів", якщо на це погодяться у кремлі.

Про це повідомляє The New York Times.

Рубіо планує переконати дипломатів з країн-союзниць G7 зосередитися на припиненні війни на зустрічі цього тижня в Канаді.

"Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори", — сказав він журналістам під час дозаправлення в Ірландії під час перельоту з Саудівської Аравії до Канади.

Держсекретар наголосив, що однією з його головних цілей на зустрічі G7 є об'єднання інших країн — Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії, які підтримують Україну, — щоб вони виступили єдиним фронтом у підтримці мирних переговорів.

Він сказав, що "ідеальною заявою", яка буде зроблена за підсумками зустрічі, "буде те, що Сполучені Штати зробили добру справу для світу, просунувши цей процес вперед, і тепер ми всі з нетерпінням чекаємо на відповідь росії".

За словами Рубіо, українські чиновники хочуть, щоб на будь-яких переговорах було вирішено кілька питань, включаючи обмін військовополоненими, звільнення українських дітей, викрадених росією, і гуманітарну допомогу.

Коли його запитали, якою є позиція США щодо прохання України про гарантії безпеки, які б допомогли стримати будь-які майбутні напади росії, Рубіо відповів, що стримування буде частиною мирних переговорів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі української та американської делегацій 11 березня, вони "зараз відправили людей до росії".

"Тепер усе залежить від росії", — додав американський президент.

Крім цього, він наголосив, що "США отримали певні позитивні сигнали щодо припинення вогню".

Як додає The Guardian, про це Трамп сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном.

Нагадаємо, Reuters, посилаючись на джерела, повідомляє, що росія передала США перелік вимог для досягнення угоди про припинення війни та "перезавантаження" відносин між країнами. Наразі невідомо, чи готовий кремль розпочати переговори з Україною до їх виконання.