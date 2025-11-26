До Києва прибула глава МЗС Латвії

Вона подякувала міністру закордонних справ України Андрію Сибізі за теплий прийом.

До Києва прибула міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона перебуває з офіційним візитом у столиці.

Про це дипломатка повідомила у соцмережі Х.

"Прибула до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у прагненні до міцного мирного європейського майбутнього", – написала очільниця латвійського МЗС.

Вона подякувала міністру закордонних справ України Андрію Сибізі за теплий прийом.

"Уряд Латвії та все латвійське суспільство стоїть на боці України", – наголосила Браже.