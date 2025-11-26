До Києва прибула глава МЗС Латвії
26 листопада 2025, 12:32
Фото: x.com/Braze_Baiba
Вона подякувала міністру закордонних справ України Андрію Сибізі за теплий прийом.
До Києва прибула міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона перебуває з офіційним візитом у столиці.
Про це дипломатка повідомила у соцмережі Х.
"Прибула до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у прагненні до міцного мирного європейського майбутнього", – написала очільниця латвійського МЗС.
"Уряд Латвії та все латвійське суспільство стоїть на боці України", – наголосила Браже.