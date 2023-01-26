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До Землі наближається астероїд

26 січня 2023, 17:53
До Землі наближається астероїд
Астероїд
Він був виявлений тільки тиждень тому

В найближчі години повз Землю пролетить великий астероїд розміром з мікроавтобус, передає ВВС.

Він відомий як 2023 BU й пролетить над південним краєм Південної Америки одразу після опівночі за Гринвічем.

Найбільше очікуване зближення 3600 км.

Це показник того, що поблизу Землі є астероїди значних розмірів, які ще належить виявити.

Цей астероїд був виявлений лише минулими вихідними астрономом-аматором із окупованого Криму. Подальші спостереження уточнили розмір 2023 BU і його орбіту.

Саме тому астрономи можуть бути настільки впевненими, що він омине планету, навіть якщо увійде в дугу, зайняту світовими телекомунікаційними супутниками, які знаходяться на висоті 36 000 км над землею. Шанси влучити в супутник дуже і дуже малі.

Час найнижчої висоти розрахований на 19:27 за східним часом 26 січня; 00:27 за Гринвічем у 27 січня.

Нагадаємо, Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує запустити місію Psychе ("Психея") для польоту на однойменний астероїд 10 жовтня 2023 року.

 

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