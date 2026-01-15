Доходи росії від нафти та газу впали до п'ятирічного мінімуму — Bloomberg

Падіння минулого року сягає 24%.

Доходи російського бюджету від нафтогазової промисловості, важливі для фінансування війни, у минулому році впали до пʼятирічного мінімуму. Причиною стало падіння цін на сиру нафту та скорочення експорту газу.

Про це пише Bloomberg.

російський Мінфін оприлюднив дані, згідно з якими минулого року до бюджету країни надійшло загалом 8,48 трильйона рублів (108 мільярдів доларів) коштів з нафти та газу. Це на 24% менше, ніж у 2024 році, і найнижчий рівень з 2020-го.

Росія значною мірою залежить від податкових надходжень від цих двох галузей для поповнення своєї державної скарбниці. Щоб подолати зростаючий розрив між доходами та витратами, російський уряд витратив понад половину Фонду національного добробуту країни і звернувся до дорогих позик.

Зазначається, що у річному еквіваленті доходи від нафти впали більш ніж на 22%. Середня ціна на Urals, основну експортну суміш нафти росії, становила 57,65 долара за барель у 2025 році, що на 15% менше, ніж роком раніше. Також зниженню доходів російської казни сприяло зміцнення рубля.