Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Доходи росії від нафти та газу впали до п'ятирічного мінімуму — Bloomberg

15 січня 2026, 20:21
Доходи росії від нафти та газу впали до п'ятирічного мінімуму — Bloomberg
Падіння минулого року сягає 24%.

Доходи російського бюджету від нафтогазової промисловості, важливі для фінансування війни, у минулому році впали до пʼятирічного мінімуму. Причиною стало падіння цін на сиру нафту та скорочення експорту газу.

Про це пише Bloomberg.

російський Мінфін оприлюднив дані, згідно з якими минулого року до бюджету країни надійшло загалом 8,48 трильйона рублів (108 мільярдів доларів) коштів з нафти та газу. Це на 24% менше, ніж у 2024 році, і найнижчий рівень з 2020-го. 

Росія значною мірою залежить від податкових надходжень від цих двох галузей для поповнення своєї державної скарбниці. Щоб подолати зростаючий розрив між доходами та витратами, російський уряд витратив понад половину Фонду національного добробуту країни і звернувся до дорогих позик.

Зазначається, що у річному еквіваленті доходи від нафти впали більш ніж на 22%. Середня ціна на Urals, основну експортну суміш нафти росії, становила 57,65 долара за барель у 2025 році, що на 15% менше, ніж роком раніше. Також зниженню доходів російської казни сприяло зміцнення рубля.

газвійнанафта рф

Останні матеріали

Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється