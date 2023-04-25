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ПОЛІТИКА

Допомога Україні щодо зброї наразі не на порядку денному саміту між президентом Південної Кореї та Байденом – ЗМІ

25 квітня 2023, 11:43
Допомога Україні щодо зброї наразі не на порядку денному саміту між президентом Південної Кореї та Байденом – ЗМІ
Джерело: glavcom
Представник президента Південної Кореї сказав, що Україна буде обговорюватися в контексті глобальних питань.

Питання можливості надання Південною Кореєю зброї Україні наразі не стоїть на порядку денному зустрічі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля і лідера США Джо Байдена.

Про це заявив представник адміністрації Юн Сок Йоля, повідомляє Yonhap.

Юн нещодавно натякнув на можливість зміни політики Південної Кореї щодо надання лише нелетальної допомоги Україні у боротьбі з вторгненням рф, заявивши в інтерв'ю Reuters, що може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій допомозі, якщо Україна зазнає широкомасштабної атаки на цивільне населення.

Раніше в понеділок, 24 квітня, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Україна буде важливою темою розмови під час саміту Юна і Байдена в Білому домі, але не вказав на питання передачі зброї.

Пізніше представник президента Південної Кореї сказав, що Україна буде обговорюватися в контексті глобальних питань.

"Щодо того, чи буде на порядку денному питання про надання зброї, я скажу, що наразі ні", - заявив він журналістам у Вашингтоні.

"Цілком можливо говорити про позиції двох країн щодо війни в Україні як про глобальне питання, і я думаю, що це цілком нормально для будь-якого лідера країни робити це зараз", - додав представник президента Південної Кореї.

Раніше The Washington Post повідомляло, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який з 24 по 29 квітня перебуватиме в США, потрапить під тиск з боку американської влади щодо розблокування поставок артилерійських боєприпасів Україні. Сеул має великі запаси боєприпасів, але він відмовився відправляти їх в Україну через занепокоєння щодо своїх відносин із москвою.

СШАзброяПівденна Кореявійна в Україні

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