Дрісколл під час візиту до Києва сказав Україні, що вона програє
26 листопада 2025, 10:31
фото: Офіс президента
За даними ЗМІ, Дрісколл, презентуючи мирний план із 28-ми пунктів Києву, вимагав прийняти його, попереджуючи про поразку.
Міністр армії США Ден Дрісколл під час передання Києву першого варіанта мирного плану США із 28 пунктів сказав українським високопосадовцям, що сили оборони перебувають у складному становищі на фронті й "зазнають неминучої поразки" від військ росії.
Про це написало NBC News із посиланням на два ознайомлені джерела.
За даними медіа, Дрісколл казав про те, що росіяни наростили сили і можуть воювати "нескінченно довго", тож Україні краще домовитись про мирне врегулювання зараз ніж опинитися в ще гіршому становищі в майбутньому. Також делегація США зазначила, що американська оборонна промисловість не зможе передавати Україні зброю так швидко, як це потрібно для захисту від атак рф.
Співрозмовники журналістів уточнили, що Дрісколл пригрозив Україні поразкою після того, як Київ розцінив запропонований ним мирний план, як капітуляцію. Одне з джерел зазначило, що "по суті, повідомлення було таким: ви програєте, і вам потрібно прийняти угоду".
NBC News написало, що ця зустріч стала лише черговим прикладом тривалого розколу в адміністрації президента США Дональда Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. На думку ЗМІ, розкол свідчить про потенційне політичне суперництво між потенційними кандидатами в президенти на виборах 2028 року – віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо.
Автори публікації зауважили, що табір Венса, який включає спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та інших посадовців, які вважають перешкодою для встановлення миру Україну. За словами джерел серед чинних і колишніх посадовців, ця команда виступає за використання важелів впливу США для тиску саме на Україну для підписання мирної угоди.
Натомість Рубіо та наближені до нього чиновники вважають росію винною у війні. Вони переконані, що москва поступиться, якщо заплатить за свою агресію та підтримують санкції та інші види тиску на рф. Трамп на тлі цього постійно вагається щодо того, як вирішити ситуацію. У Білому домі заявляють, що вся команда працює злагоджено, йдеться у статті.
Після того, як NBC News оприлюднило дану інформацію, на неї відреагували представники обох "таборів" – і держсекретар, і віцепрезидент. Рубіо у соцмережі Х написав: "Ця історія – лише черговий приклад тривалої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують". До посту він додав вищезгадану статтю медіа.
"ЗМІ брешуть, щоб зірвати порядок денний президента. Це справді так просто", – прокоментував публікацію Венс. У своєму дописі він поширив заяву Рубіо.