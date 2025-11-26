Дрісколл під час візиту до Києва сказав Україні, що вона програє

За даними ЗМІ, Дрісколл, презентуючи мирний план із 28-ми пунктів Києву, вимагав прийняти його, попереджуючи про поразку.

Міністр армії США Ден Дрісколл під час передання Києву першого варіанта мирного плану США із 28 пунктів сказав українським високопосадовцям, що сили оборони перебувають у складному становищі на фронті й "зазнають неминучої поразки" від військ росії.

Про це написало NBC News із посиланням на два ознайомлені джерела.

За даними медіа, Дрісколл казав про те, що росіяни наростили сили і можуть воювати "нескінченно довго", тож Україні краще домовитись про мирне врегулювання зараз ніж опинитися в ще гіршому становищі в майбутньому. Також делегація США зазначила, що американська оборонна промисловість не зможе передавати Україні зброю так швидко, як це потрібно для захисту від атак рф.